El ministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, afirmó este lunes que “está garantizado el fomento del cine” y aseguro que “no hay una caza de brujas” en el Instituto de Nacional Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), tras la asunción de Ralph Haiek en reemplazo de Alejandro Cacetta.

Avelluto, se refirió a los eventuales despidos de algunos gerentes del Incaa, señalando que “se hace cargo de la gestión el nuevo presidente, quien irá conformando el equipo gerencial que lo va a acompañar, como en cualquier transición en el instituto, como lo ha sido a la largo de la historia”.

En declaraciones a la agencia estatal Télam en la Casa Rosada, el funcionario aclaró también que el Gobierno “no tiene una posición de caza de brujas ni nada por el estilo” en el Incaa.

“Lo que sí queremos es que los mandos medios del instituto estén alineados con los objetivos de transparencia que nos hemos planteado para esta etapa de la gestión”, subrayó.

El sábado último, el titular de la cartera cultural había afirmado que “a partir del lunes” se modificaría el plantel gerencial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y que con la llegada de Haiek se va a “modificar el plantel de gerentes que tiene la institución, algunos de los cuales vienen de la gestión anterior, del kirchnerismo”.

El ministro expresó este lunes que su deseo es que “todo el mundo tenga claro, y así lo expresó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el fomento del cine está garantizado” y pidió que “nadie esté imaginando ningún desfinanciamiento para la industria cinematográfica”.

“Lo que vamos a hacer -adelantó- está en manos de la Oficina Anticorrupción y es determinar cada una de las irregularidades que se denunciaron y qué tipo de trato deben tener, si sumarios administrativos o procesos penales, ya que esos son los organismos expertos para estos temas”.

Avelluto agregó que también solicitó colaboración a la Oficina Anticorrupción para “diseñar un plan de transparencia para el instituto, para que estas cosas no vuelvan a pasar en el futuro” y anunció que lo implementará “de inmediato”.

Respecto a la situación de Cacetta, el ministro remarcó que “nunca” fue señalado por “supuesto encubrimiento de nada” sino que le pidió que “se pusiera al frente de la aclaración, la rectificación y, eventualmente, que tomara las medias que yo consideraba que había que tomar para aclarar todas estas situaciones que habían llegado a nuestro conocimiento”, en alusión a las irregularidades administrativas detectadas.

En ese orden, describió “irregularidades administrativas en los mandos medios, en los sectores que están por debajo del presidente del instituto, y como él no tomó esas medidas, me corresponde a mí como autoridad y lo hice”.

“Me hubiera encantado que lo hubiera hecho él, pero no quiso, no pudo, creo que es un hombre honesto pero a veces con la honestidad no alcanza para gestionar cuando uno se encuentra con las zonas oscuras y los rincones y bolsones de corrupción“, concluyó.

En tanto, realizadores, técnicos, estudiantes, docentes y trabajadores del sector audiovisual convocaron a una asamblea y posterior conferencia de prensa para este mediodía en las puertas del Incaa, en la calle Lima 319 del centro porteño, para denunciar que “el Fondo de Fomento Cinematográfico está en riesgo”.

