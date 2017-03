“Insólito fallo contra los metrodelegados”

A continuación el comunicado de la AGTSP:

En el día de hoy, hemos tomado conocimiento de un fallo escandaloso de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, relacionado con el trámite de Personería Gremial. El mismo pretende dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Trabajo que otorga la Personería Gremial a la AGTSyP, sindicato que toda la sociedad reconoce y sabe como representante genuino de los trabajadores del subte.

Leer los fundamentos de dicho fallo, deja en claro que se trata de una suma de sinsentidos. Para la Cámara, no basta que la AGTSyP haya demostrado en cada oportunidad, que es el sindicato con mayor cantidad de afiliados en el subte. Pero si premió a la UTA garantizándole que el no concurrir a las audiencias le permite mantener su status en forma indefinida. Rompe así con el principio jurídico básico que es que el no ejercicio de un derecho en tiempo útil, determina su pérdida.

No quedan dudas, de que este insólito fallo tiene carácter político, en medio de una ofensiva del macrismo contra los trabajadores queriendo domesticarlos y debilitar a las organizaciones sindicales, para poder aplicar el plan de transferencias de recursos económicos de los sectores populares hacia los sectores concentrados.

El gobierno vive uno de sus peores momentos, a pocas horas de la masiva movilización de todas las centrales sindicales que convocaron a medio millón de personas, exigiéndole un cambio de rumbo que implica el fin de los tarifazos, el cese de los despidos y las paritarias libres.

Solo así, en ese marco, se explica el revés judicial contra los Metrodelegados, el intento de juicio político a los jueces que homologaron el acuerdo salarial de los bancarios, la decisión política de disponer el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Bs As, el desconocimiento de la ley que lo obliga a convocar a paritaria nacional docente, el veto de la Ley de expropiación al BAUEN o la negativa de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto de AGR-Clarín.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informamos que, ante la arbitrariedad del fallo, recurriremos a la Corte Suprema de Justicia y presentaremos una queja a la OIT, en defensa de nuestros derechos y de la libertad sindical.

