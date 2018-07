Jaqueado por la crisis y la caída de su imagen, Macri aseguró que irá por la reelección

De cara a las elecciones de 2019, el presidente Mauricio Macri ratificó este jueves que va a “acompañar el cambio todo el tiempo” que la ciudadanía “decida”, a la vez que consideró que “en el pueblo no hay opositores” sino “ciudadanos que creen que éste no es el rumbo correcto”.

“No me gusta hablar de esto, porque cada día de acá a 2019 es una oportunidad de resolver un problema más a un argentino. He dicho que estoy acá para acompañar el cambio y todo el tiempo que ustedes decidan”, sostuvo el mandatario.

A través de una transmisión de Instagram, en la que respondió preguntas que le realizaron sus seguidores en esa red social, el jefe de Estado se quejó de que lo peor de la política es “entender que por más que muchas veces tenés claro hacia donde querés ir, tenés que lidiar con mucha gente que no lo ve, mucha gente que aún viéndolo no colabora, porque no le conviene y privilegia sus intereses”.

“Eso te obliga a conciliar. Es muy distinto del sector privado. Es convencer, sumar, sumar y tener paciencia, porque los ciclos son mucho más largos en la política”, manifestó.

Asimismo, el líder del PRO consideró que “en el pueblo no hay opositores”, sino que en cambio “hay ciudadanos que creen que por ahí este no es el rumbo correcto”.