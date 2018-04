José Luis Clerc, candidato a presidente de la AAT, presenta su lista: La Nueva AAT

José Luis Clerc expone la lista La Nueva AAT, con la que el próximo jueves 3 de mayo se presentará en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Tenis como candidato a presidente de la institución por los próximos cuatro años.

“Hace unos 50 años empecé a jugar y hoy la vida me pone ante la oportunidad de construir el tenis con el que siempre soñé: un deporte profesionalizado en todos sus niveles, no solo en el competitivo. Es un compromiso muy grande y cuento con un equipo espectacular de profesionales, con títulos universitarios; idóneos. Por eso me animo a asumir uno de los desafíos más grandes y enriquecedores de mi vida. Una sola persona no cambia la historia. Creo en los equipos. Creo en que los verdaderos cambios se logran si estamos juntos, convencidos y comprometidos”, declaró.

La primera propuesta de gestión de La Nueva AAT es estructural: sugiere tres estamentos para llevar adelante de manera profesional la administración y la operatividad de la institución. “Formamos un Consejo Directivo integrado por dirigentes, que representan los intereses del tenis argentino, en sus niveles internacional, nacional, regional y local, de club”, afirmó el ex número cuatro del mundo y ganador de veinticinco títulos individuales.

Vicepresidente primero: Daniel Fidalgo, gerente de deportes del Club Atlético River Plate. Es abogado. Es el formador de Gabriela Sabatini.

Vicepresidente segundo: Diego Gutiérrez, director deportivo de la Asociación Argentina de Tenis. Es abogado de la UBA, con una diplomatura en derecho deportivo. Tiene posgrados en management y negocio del deporte, y en gestión deportiva (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España).

Vicepresidente tercero: Leonardo Cabo, coordinador general de El Abierto. Fue director de tenis del Club de Campo San Diego por 13 años.

Secretario administrativo: Pablo Trinca, subgerente general de CEAMSE. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y tiene posgrado en Administración de Empresas.

Secretario legal: Adriana Stuller, presidente de la Federación Neuquina de Tenis. Es abogada, con una diplomatura en derecho deportivo.

Secretario del interior: José Samuel, presidente de la Federación Entrerriana de Tenis. Fue director de Deportes de Gualeguay durante cuatro años.

Tesorero: Gabriela Galante, presidente de la subcomisión de tenis del club Harrod’s Gath & Chaves. Es licenciada en Administración UBA.

Protesorero: Carlos Peralta Martínez, expresidente del Club L’Aviron. Es contador público.

Vocales titulares: Hugo Arce, director de La Horqueta Tenis Club, licenciado en Administración; Marcelo Bellini, fue gerente general en La Campañola; Carlos Garbezi, presidente del Club Atlético Estudiantil Porteño y licenciado en Sistemas de Información UTN; Marcelo Locamuz, presidente de la Federación Mendocina de Tenis, ministro de Deportes de la Provincia de Mendoza entre 2011 y 2015; Fernando Rilo, capitán de tenis del Club Atlético Vélez Sarsfield; Cecilia Zaffaroni, presidente de las subcomisiones de Contratos y Concesiones, y de Presupuesto y Hacienda del Club Ciudad, contadora pública.

Vocales suplentes: Rubén Bueno, presidente de la Federación Sanjuanina de Tenis; Juan José Folatti, presidente del Club SITAS y contador público UBA; Jorge Iraola, expresidente de la Federación de Tenis del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y Alfredo Pleguezuelos, vicepresidente de la subcomisión de tenis del Club Atlético Ferro Carril Oeste.

Comisión fiscalizadora: Juan Carlos Lastra, fue capitán general de tenis del Quilmes Atlético Club por 23 años; Eduardo Ledezma, vicepresidente de la Federación Correntina de Tenis; Ricardo Romero, presidente de la Federación Chaqueña de Tenis y contador público.

Comisión fiscalizadora suplente: Roberto Aubone, ex jugador, representó a la Argentina en la Copa Davis.

“A su vez, formamos un Directorio integrado por destacados profesionales en las áreas críticas que hacen a la operatividad la institución y a su jerarquización”, agregó Batata. Este órgano, también ad honorem, está conformado por:

Sebastián Bulgheroni: Gerente de marketing del Banco Patagonia. Es licenciado en Administrador de Empresas, con un posgrado en marketing.

Juan Pablo Fassanella: Administrador de Empresas (UCA), con una maestría en Agronegocios (UBA). Ha llevado adelante la gestión pública desde el 2010.

Fernando Straface: Fundó el CIPPEC, uno de los think tanks más importantes de América Latina, donde se desempeñó como director ejecutivo por 5 años. Fue especialista en buen gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y trabajó como consultor para el Banco Mundial. Es magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador.

Hugo Rolón: Empresario, especialista en el área de las telecomunicaciones.

El Directorio, dependiente del Consejo Directivo que encabeza José Luis Clerc, también estará integrado por los vicepresidentes primero y segundo, respectivamente directores institucional y deportivo de la AAT; los secretarios administrativo y legal, el tesorero y el gerente general de la institución. Este último cargo será ocupado por Walter Koll, quien se desempeñó como CEO de Adidas durante 12 años y director financiero de AT&T por más de tres años. Él es el único miembro del Directorio que percibirá un sueldo.

LAS PROPUESTAS

TRES ESTAMENTOS PARA UNA GESTIÓN PROFESIONAL: EL CONSEJO, EL DIRECTORIO Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO

-Aplicaremos el modelo de gestión profesional que merece una entidad de la magnitud y el alcance de la Asociación Argentina de Tenis. Formamos un Consejo Directivo integrado por dirigentes, que representan los intereses del tenis argentino, en sus niveles internacional, nacional, regional y local, de club, y que marcará el horizonte del deporte. A su vez, formamos un Directorio integrado por destacados profesionales en cada una de las áreas que hacen a la operatividad la institución y a su jerarquización. Ambos, ad honorem. Walter Koll, quien se desempeñó por 12 años como CEO de Adidas, será el gerente general de la institución. Su responsabilidad será desarrollar equipos de trabajo comprometidos y colaborativos, enfocados en la sustentabilidad del negocio y con clara orientación en los resultados. Los empleados dependerán de él y del Directorio, y serán estos quienes luego exponga sus avances ante el Consejo Directo. Este es un modelo de gestión deportiva profesional, que utilizan las instituciones más prestigiosas del mundo.

EL INTERIOR DEL PAÍS, EN LA MESA DE TRABAJO DEL CONSEJO DIRECTIVO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ADECUADOS

-La Asociación Argentina de Tenis hoy funciona también como federación metropolitana. De esta manera, los clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen -en muchos casos- la misma o mayor consideración que una federación provincial, que nuclea a muchos clubes y jugadores de la región. Sus contextos económico y social son totalmente distintos a los de la zona metropolitana y, consecuentemente, sus necesidades también los son. El deber de la AAT es desarrollar el deporte en todo el país. Por ello, incluiremos en la mesa de trabajo del Consejo Directivo a todos los presidentes de las federaciones del interior del país. Así, seremos efectivos en nuestra tarea de adaptar las políticas deportivas a las necesidades de todas las regiones del país y profundizaremos también el compromiso de sus dirigentes en esta tarea que nos apasiona, pero que también nos responsabiliza a todos. El vínculo será constante y las decisiones más adecuadas a sus necesidades.

UN PROYECTO QUE CONSTRUYE ACTIVOS DEPORTIVOS; EL INTERCLUBES, JERARQUIZADO, Y EL TENIS SOCIAL, UN POSTERGADO GENERADOR DE RECURSOS

-La Asociación debe gestionarse de forma profesional, sin perder su espíritu amateur; sin dejar de considerar que es una asociación civil sin fines de lucro. Debe entenderse como una empresa con activos deportivos, algunos superavitarios y otros deficitarios, que serán destino de las inversiones económicas. Los circuitos de Menores, Profesionales y Seniors, incluso los Interclubes, son productos comercializables, interesantes para las empresas privadas. Debemos estructurarlos, generar los soportes y que nuestra comercializadora los venda. Así, podremos jerarquizar la competencia y generar beneficios para los jugadores de manera sostenibles. Cada área debe ser considerada una unidad de negocios, con sus ingresos y egresos. Pero como dije anteriormente, no debemos perder el espíritu de la institución: las federaciones y los clubes deben ser socios en la organización de estos eventos. Esto les permitirá adquirir el know how para llevar adelante torneos de ese nivel, sin depender de la Asociación. Desarrollo y Capacitación, por su parte, no deben generar ingresos. Sí serán áreas destinatarias de inversiones, pero con una planificación deportiva y financiera que permita que sean sostenibles en el tiempo. Con esta idiosincrasia debemos ampliar el universo con el trabaja la institución. Siempre se ocupó de atender las necesidades de la élite competitiva. Cerca de dos millones de personas practican este deporte y menos del 5% están afiliadas. La conclusión es muy simple: la Asociación debe comprometerse con la practica social del tenis. Estudiaremos este segmento y adecuaremos las competencias para que faciliten su inclusión. Sólo con el crecimiento del mercado le aseguraremos sustentabilidad a los clubes y a las federaciones. Cualquier apoyo económico directo, sin conseguir que más personas jueguen al tenis y que las que ya juegan más lo practiquen, sería una política de muy corto alcance. Buscamos desarrollar el deporte a largo plazo y de manera sostenible.

MÁS TENIS: MÁS SERVICIOS, MAYOR SENTIDO PERTENENCIA Y MÁS AFILIADOS; LAS PLATAFORMAS DIGITALES, NUEVOS ACTIVOS COMERCIALES

-Hoy, los sistemas de la Asociación Argentina de Tenis son deficientes y muchos de los empleados están dedicados full time a suplir sus fallas. El software deportivo y el frontend web son independientes. No están vinculados. Es decir que cada vez que se juega un torneo, los datos deben ser exportados de un sistema para ser cargado en el otro. Esto quita inmediatez y genera dependencia del personal para publicar la información, en muchos casos necesaria para la continuidad de los mismos eventos deportivos. Trabajamos en el desarrollo de una nueva plataforma digital, Más Tenis. Esta le brindará a los afiliados facilidades administrativas y más servicios. Cada jugador tendrá un perfil personalizado y dinámico, con información y estadísticas sobre su competencia. Tendrá el mismo perfil que un tenista profesional en el sitio de la ATP. Los menores, seniors o profesionales verán los resultados, cuadros y programaciones en tiempo real. Esto generará mucho más tráfico en el sitio de la institución y lo transformará en otro activo comercial. Además, generará un sentido de pertenencia único y, a su vez, nos permitirá incluir a todos los practicantes de este deporte, para luego ofrecerles la afiliación. Será una herramienta que estará a disposición los clubes y las federaciones para planificar sus torneos o administrar sus canchas. Todos los jugadores de tenis del país tendrán acceso a esta plataforma, y los servicios que esta ofrecerá serán la oferta que motive su afiliación.

FOROS DE ASISTENCIA A CLUBES Y FEDERACIONES: UN MODELO SOSTENIBLE DE SINERGIA Y DESARROLLO, QUE PRETENDE RECUPERAR A LAS INSTITUCIONES

-Como en todas las políticas que proponemos, resaltamos el valor de lo sostenible. No debe depender de una gestión política la asistencia a los clubes y a las federaciones que componen a la Asociación Argentina de Tenis. Desarrollaremos un programa de foros temáticos, para que cada institución exponga su situación y aquellas que ya la haya resulto pueda servir de soporte. Así, lograremos sinergia entre estos actores y desarrollaremos nuevos canales de comunicación entre las mismas instituciones, que podrían resultar posibilitadores para el crecimiento del deporte. En estos foros habrá paneles de profesionales destacados en las temáticas que incumban; muchos de ellos, miembros del Consejo Directivo o del Directorio de la AAT.

EL COMITÉ ASESOR DE JUGADORES: UN MODELO VINCULAR WIN-WIN, AL SERVICIO DE LOS DEPORTISTAS Y DE LA INSTITUCIÓN

-Nuestro Directorio está integrado por destacados profesionales que servirán de consultores para los jugadores que los requieran. El equipo de Comunicación estará a su disposición para trabajar su imagen y su posicionamiento en medios; nuestros expertos contables, para asesorarlos en materia de finanzas. Por su parte, los jugadores servirán, con su experiencia en el circuito, para adecuar nuestras competencias. Todos los modelos vinculares deben que ser win-win para que hacerlos sostenibles. Buscamos que todos los actores del deporte se beneficien mutuamente.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD QUE POTENCIA LA FORMACIÓN: EL CAPITÁN DE LA COPA DAVIS, DIRECTOR DE DESARROLLO

-Es cierto que los roles de capitán de Copa Davis y director de Desarrollo demandan mucho tiempo y compromiso por parte de quien los lleve adelante. Y también es cierto que en muchos casos serían funciones incompatibles por lo expuesto anteriormente. Pero Daniel Orsanic ha demostrado que él puede hacerlo, y con notables resultados en ambos cargos. Durante su gestión al frente del seleccionado nacional no solo se obtuvo por primera ve en la historia de nuestro país la Copa Davis, sino que también se posicionó al tenis como un deporte de valores; transformó su imagen y esta atrajo a nuevos sponsors. Como director de Desarrollo, no nos alcanza el tiempo para enumerar sus logros. Más allá de los destacados triunfos de los equipos de representación nacional -de 16, 14 y 12 años-, las giras europeas o americanas, o incluso los asombrosos rankings de nuestros juniors, desarrolló un sentido de pertenencia nunca antes logrado. Los más grandes y los más chicos trabajan de la misma manera, con los mismos valores y con el mismo compromiso. Los más chicos sueñan con que, en el futuro, alguna vez los convoque quien hoy trabaja con ellos día a día. Esta sinergia sólo es posible si el capitán del equipo mayor es el director de los menores.

EL PARQUE SARMIENTO SERÁ EL NUEVO CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO: LA CASA DEL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS

-El Parque Sarmiento será la sede de la Asociación Argentina de Tenis. Hoy contamos con el predio que fue otorgado a la AAT por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del compromiso que asumieron al recibir el partido de primera ronda del Grupo Mundial Copa Davis en el 2017. Allí montaremos el centro nacional de Desarrollo y mudaremos las oficinas administrativas.

LOS RECONOCIMIENTOS QUE EL PROFESOR MERECE Y LA ESCOLARIZACIÓN DEL DEPORTE

-La actividad del profesor de tenis está preconizada y tiene una titulación incorrecta. En el primero de estos aspectos, ya hemos acordado con empresas privadas para crear una mutual que les otorgue un seguro social y buscaremos el reconocimiento de la actividad por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los profesores generalmente no están regularizados en los clubes y, por la falta de ese aval ministerial, su actividad tampoco puede ser autónoma. En el segundo de los aspectos, buscaremos el reconocimiento del Ministerio de Educación para jerarquizar la profesión y la formación de los profesores de tenis. Es nuestro objetivo que los cursos que brinda el Profesorado de la Asociación Argentina de Tenis otorguen puntaje para la nivelación docente. Buscaremos también escolarizar la practica del deporte. El tenis es una disciplina por demás formativa, que pone a quien lo practica en situación de toma de decisión 5 o 6 veces por punto. Forma carácter. Entrena la resiliencia.

EL TENIS, UNA HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL; EL 27 DE NOVIEMBRE, UNA CELEBRACIÓN POSIBILITADORA

-José Luis Clerc trabaja hace 11 años en barrios carenados. Sostiene un proyecto que lo compromete personalmente y propone al tenis como un deporte de integración social. Le daremos continuidad a los programas coordinados con los municipios y gobernaciones. Aquellos chicos que tengan condiciones deportivas serán becados en academias o en institutos de enseñanza. Les propondremos una carrera vinculados al deporte, como jugadores o decentes. Buscaremos el reconocimiento del 27 de noviembre como el día nacional del tenis y realizaremos cada año una cena solidaria para recaudar fondos, que serán destinados a generar espacios públicos que impulsen la práctica del tenis y sirvan de contención para los sectores más vulnerados.

COMITÉ DE TENIS FEMENINO: EL PASADO Y EL PRESENTE TRABAJANDO POR EL FUTURO, EN TODOS SUS NIVELES

-La coyuntura del tenis femenino en Argentina es particular: hoy pocas niñas practicando el deporte, pero muchas adultas. Es un segmento que debemos estudiar y que requiere un profundo análisis. Creemos que la incorporación del tenis a las currícula escolar ampliará significativamente la cantidad de jugadoras jóvenes y revertiría esta tendencia, pero también deberemos trabajar en que estas continúen jugando. Crearemos un comité que las acompañe. Será integrado por referentes de todos los niveles: jugadoras actuales, o ya retiradas y de gran experiencia como Bettina Fulco. Nuestros equipos de Comunicación y de Marketing también trabajará, en sociedad con empresas privadas del rubro, para posicionar al tenis femenino como un segmento atractivo.