JxC alertó que “avanza el plan de impunidad del kirchnerismo en Diputados”

El interbloque de diputados nacional de la UCR-Juntos por el Cambio acusó a través de un comunicado de prensa emitido este viernes que “el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas”.

A continuación damos a conocer el comunicado completo:

“Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas.

Los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, ambos de Juntos por el Cambio, no fueron consultados y así la oposición quedó excluida del armado de la agenda de trabajo del plenario de esta tarde. De ese modo, sólo fueron convocados a exponer personalidades que están a favor del proyecto del Gobierno.

Por esta razón, el interbloque Juntos por el Cambio decidió no participar del plenario ya que no va a ser cómplice del avance de esta Ley de Impunidad.

Quienes voten esta ley deberán hacerse cargo frente a la sociedad porque amenaza la supervivencia del sistema Republicano de Gobierno. Esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país.

¿Por qué el kirchnerismo frenó el pliego de Daniel Rafecas en el Senado? Si el Gobierno quiere un nuevo Procurador, debería poner en tratamiento el pliego que envió el Presidente y que el Senado con mayoría kirchnerista se niega a tratar.

Esta ley pone en riesgo a cualquier ciudadano, a los medios de comunicación y a las empresas en nuestro país porque destruye de manera absolutamente inconstitucional la independencia del Ministerio Público.

No se trata solo del Procurador de avanzar esta ley no habrá fiscales independientes que puedan investigar en la Argentina.

Juntos por el Cambio va a defender la república, la división de poderes y la Justicia independiente. No vamos a ser cómplices, no vamos a prestarnos a cambios cosméticos que no afectan el núcleo de la propuesta oficialista. Si avanza este proyecto de ley, se terminará la Justicia independiente en nuestro país”.