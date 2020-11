JxC pide informes al Gobierno por la compra de billetes de $1000 a España

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes al Gobierno junto para que se indique qué tipo de modalidad contractual se realizó para que nuestro país compre 170 millones de billetes de mil pesos por un total de 21,5 millones de dólares a la Casa de Moneda y Timbre de España.

Asimismo, el escrito que acompañan diputados de Juntos por el Cambio pide que se informe los motivos por los cuales no se producen billetes y si se realizó un análisis de costos para evaluar si resultaba más conveniente la fabricación local del billete papel o la importación, así como también los costos operativos y logísticos de transportar y cargar a diario cajeros automáticos.

“El Gobierno está comprando billetes a precios muy superiores a los que pagó meses atrás a la Casa de la Moneda de Brasil”, advirtió Ocaña y agregó que “la compra de 400 millones de unidades de billetes de mil pesos que se adquirió al vecino país se concretó a un valor de 20,6 millones dólares, es decir, que ahora estamos comprando de urgencia y por falta de previsibilidad, menos de la mitad de los billetes adquiridos en Brasil por el mismo costo y usando las escasas reservas en moneda extranjera que le quedan al país, gastando dólares para comprar pesos”.

En ese sentido, Ocaña señaló que “la negativa caprichosa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor denominación para no blanquear el proceso inflacionario que existe en la actualidad, provoca que se deban tomar decisiones como estas que no hacen más que perjudicar a todos los argentinos”.

El proyecto de declaración es acompañado por los diputados Pablo Torello, Silvia Lospennato, Omar de Marchi, Carmen Polledo, José Luis Patiño, Alicia Fregonese, Héctor Stefani, Lorena Matzen, Francisco Sánchez, Camila Crescimbeni, Alejandro García, Carla Piccolomini y Martín Grande.