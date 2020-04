Kicillof declaró que “la administración de la cuarentena tiene que ver con las características locales”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes que es el gobierno nacional «quien decide qué actividades se pueden autorizar y cuáles no» en las distintas regiones, pero remarcó que la administración de la segunda etapa de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus «tiene que ver con las características locales porque hay muchas realidades diversas».

En declaraciones a radio Olavarría, el mandatario explicó que «la idea del presidente Alberto Fernández con el último decreto fue la de administrar la cuarentena: que cada lugar se vaya adaptando pero siempre con la aprobación del gobierno nacional».

«Esto tiene que tener un orden general, sino convertimos a cada gobierno local en una especie de república autónoma», evaluó Kicillof y expuso que como «las realidades son distintas, no podemos someter localidades sin ningún contagio a medidas extremas con relación a la circulación local, pero sí controlar los ingresos para que el virus no entre».

En ese marco, el mandatario bonaerense señaló que «cada municipio, cada ciudad tiene sus particularidades» y añadió que «la provincia de Buenos Aires es prácticamente un país».

Remarcó que su administración evaluará «todas las excepciones» solicitadas por los intendentes y dijo que las elevarán al gobierno nacional para que defina.

No obstante, aclaró que «eso no se hará por burocracia, sino para que los epidemiólogos que orientan al Presidente definan porque uno no quiere exponer a la población al contagio».

Por otro lado, ponderó el paquete de medidas de ayuda para empresas y monotributistas anunciado ayer por el gobierno nacional y destacó que «se va a asistir a casi el 70 u 80% de las empresas argentinas con medio sueldo porque están con las persianas bajas».

«En el Estado estamos funcionando en estado de emergencia y lo que estamos haciendo es garantizar el pago de sueldo que ya es todo un mérito en un contexto donde las empresas están cerrando», subrayó.

Además, puso de relieve que en la provincia de Buenos Aires también se instrumentaron «muchísimas medidas», entre las que destacó que «se triplicó la ayuda alimentaria en comedores escolares» y dijo que «todos los días y las noches estamos poniendo todo el esfuerzo para que una situación tan dramática, tan insólita se pueda llevar de una manera vivible».