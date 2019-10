Kicillof se reunió en La Plata con Vidal y le pidió que retrotraiga el aumento de la energía

La primera reunión de la transición entre la saliente gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y su sucesor, Axel Kicillof, terminó tras más de dos horas de duración y se destacó el pedido del dirigente del Frente de Todos para que «retrotraiga» el aumento de tarifas.

«Le pedí que cuide la situación del Gobierno provincial y que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado» para los próximos meses, contó el futuro mandatario distrital.

Y añadió: «La gobernadora dijo que este aumento venía pendiente desde agosto, yo le planteé que como están las cosas, los precios y con lo que ganaron las empresas que lo dé de baja».

En tanto, desde el lunes próximo comenzarán las reuniones entre los equipos de ambos dirigentes para empezar la transición.

Para ello, Kicillof designó a cuatro colaboradores: su mano derecha y dueño del Renault Clío con el que hizo todos los recorridos de campaña, Carlos Bianco; el ex secretario de Comercio Interior, Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Agustina Vila, y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.