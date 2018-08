Kuadernos de coimas: Pidieron la captura internacional para el empresario prófugo

El juez Claudio Bonadio solicitó a Interpol la captura internacional del empresario Oscar Thomas, el último prófugo implicado en la causa de los cuadernos K. Horas antes, el abogado del empresario había asegurado que “no se entrega hoy ni soñando”.

El empresario había accedido a participar en el proceso judicial pero no desde la cárcel razón por la cual no se entregaba.

Además aseguró no haber pagado ninguna coimas por lo que al no haber hecho nada no tenia de que arrepentirse, haciendo referencia a los beneficios del arrepentido ofrecidos a todos los empresarios a cambio de información veraz que ayude a la Justicia a avanzar en la investigación.

Oscar Thomas, exdirector ejecutivo de la empresa Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue nombrado por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, en los cuadernos que escribió durante los años en que se dedicaba a trasportar los bolsos con dinero obtenido de las coimas que pagaban las empresas a cambio de obras públicas.

Según los escritos de Centeno, Thomas habría entregado más de U$S 1 millón.