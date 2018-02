La Argentina mantiene alta la cifra de femicidios, con 292 casos en 2017

Dentro de esta cantidad, 31 casos fueron vinculados a parientes de la propia mujer y cinco fueron personas trans. En 2016 fueron 290 femicidios contabilizados.

En Argentina se produjeron 292 femicidios en 2017, de los cuales 31 son vinculados a parientes de la propia mujer y cinco son personas trans, informó el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.

El trabajo contiene la totalidad de casos relevados a través de fuentes de prensa, de asesinatos a mujeres -niñas, adolescentes y/o adultas- y personas trans, perpetrados por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio.

Creado a fines de 2016, el Observatorio de Femicidios desarrolla desde entonces estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

El informe del año anterior, a cargo de La Casa del Encuentro, había reportado que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 hubo 290 femicidios y, como consecuencia, 401 hijos perdieron a sus madres (242 de ellos menores de edad).

En el informe actual del Defensor del Pueblo de la Nación, la provincia con mayor cantidad de casos -ocurridos en todo el país cada 30 horas promedio- fue Buenos Aires, con un total de 119 en el año. Seguida por Córdoba, con 26 casos; Salta, con 24; Santa Fe, 24; y Santiago del Estero, 19.

Acerca de la modalidad con la que fueron cometidos los crímenes, en un gran número de casos involucraron armas de fuego o fueron por apuñalamiento. Algunas víctimas fueron golpeadas o estranguladas.

Respecto a las víctimas, el 17 por ciento fueron menores de 18 años; el 33 por ciento, entre 19 y 30; el 34, de entre 31 y 50 años, y el 15 por ciento, a mujeres mayores de 50. Hay casos de niñas de muy corta edad, incluidas menores de 4 años.

En el 16 por ciento de los casos, la víctima había denunciado previamente a su agresor, mientras que en el 51 por ciento de los femicidios no se registra información, y en el 33 por ciento no estaba hecha la denuncia. No obstante, allegados refieren la existencia de episodios de violencia previos.

La mayor cantidad de femicidios fueron cometidos por hombres mayores de edad.

“La Defensoría del Pueblo de la Nación redoblará sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido, se conjuguen”, afirma el Observatorio.

Y menciona al Instituto Nacional de las Mujeres como promotor del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que consta de 69 medidas y 137 acciones.

El informe Femicidios 2017 formula recomendaciones y propuestas, como la de “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres”; instar a la reglamentación de la Ley Nº 27.210 (acceso a la justicia) y garantizar la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para que las mujeres puedan acceder a un recurso judicial efectivo en salvaguarda de sus derechos humanos.

Además, promover la elaboración e implementación de protocolos de prevención y asistencia de la violencia de género en los establecimientos educativos, sanitarios y laborales.

E insta a la sanción a nivel nacional de la denominada Ley Brisa -que sólo rige en Ciudad de Buenos Aires, y alcanzó media sanción en la cámara de Diputados nacional-, mediante la cual se busca amparar a las víctimas colaterales de los femicidios a través de un aporte económico a los hijos hasta los 18 años, y brindarles asistencia y cobertura en salud.