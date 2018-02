Estrenos de Cine del 15/2: La Bóveda, Las horas más oscuras, Pantera Negra y más…

PANTERA NEGRA

Black Panther

Acción, ciencia ficción – Estados Unidos (2018)

134 min. – Disney

Dirección Ryan Coogler

Filmografía: Creed: Corazón de campeón (2015), Fruitvale Station (2013)

Guión Ryan Coogler y Joe Robert Cole. Basado en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby

Protagonistas Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis

Productor Kevin Feige

Dirección de Fotografía Rachel Morrison

Música Ludwig Göransson

Música Debbie Berman, Michael P. Shawver

Sinopsis PANTERA NEGRA, de Marvel Studios, sigue a T’Challa, quien después de la muerte de su padre, el Rey de Wakanda, regresa a su solitaria nación africana de tecnología avanzada para tomar su lugar como legítimo rey. Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, la fortaleza de T’Challa como rey y superhéroe es puesta a prueba cuando se ve involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de Wakanda y del mundo entero. Ante la traición y el peligro, el joven rey debe unirse a sus aliados y liberar todo el poder de Pantera Negra para derrotar a sus enemigos y garantizar la seguridad de su pueblo y su estilo de vida.



EL SACRIFICIO DEL CIERVO SAGRADO

The killing Of A Sacred Deer

Drama, terror

Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido (2017)

121 min. – Diamond Films

Dirección Yorgos Lanthimos

Filmografía: Langosta (2015), Alps (2011), Colmillos (2009), Kinetta (2005)

Guión Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

Protagonistas Bill Camp, Raffey Cassidy, Denise Dal Vera, Colin Farrell, Barry Keoghan, Nicole Kidman, Drew Logan, Alicia Silverstone

Producción Ed Guiney, Yorgos Lanthimos

Fotografía Thimios Bakatakis

Montaje Yorgos Mavropsaridis

Sinopsis Steven (Colin Farrell), un eminente cirujano cardiológico, está casado con Anna (Nicole Kidman), una oftalmóloga respetada. A ellos les va bien y llevan una vida familiar feliz y sana con sus dos hijos, Kim, 14 (Raffey Cassidy) y Bob, 12 (Sunny Suljic).

Steven entabla amistad con Martin (Barry Keoghan), un niño de dieciséis años sin padre y a quien ha tomado bajo su ala. Las cosas toman un giro siniestro cuando Steven presenta a Martin a su familia, su mundo gradualmente se convierte en un caos, y Steven se ve forzado a hacer un sacrificio impactante o correr el riesgo de perderlo todo.

EL SERENO

Suspenso, drama

Uruguay, Argentina (2018)

Primer plano

Dirección Oscar Estévez, Joaquin Mauad

Guión Oscar Estévez, Federico Roca

Protagonistas Gastón Pauls, César Troncoso, Álvaro Armand Ugón, Valentina Barrios, Cecilia Caballero, Lalo Labat

Producción Esteban Mentasti

Fotografía Diego Pavese

Música Hernán González

Montaje Karen Antunes

Sinopsis Fernando es el nuevo sereno de un enorme e inquietante depósito a punto de ser demolido. Una noche escucha ruidos extraños y descubre, abierta, una reja que debería estar cerrada. Intrigado, y a pesar de no tenerlo permitido, se aventura al segundo piso, sin siquiera sospechar lo que lo espera ahí.



LA BÓVEDA

The vault

Terror

Estados Unidos (2017)

91 min. – Distribution Company

Dirección Dan Bush

Filmografía: The Reconstruction of William Zero (2014), FightFuckPray (2008), The Signal (2007)

Guión Dan Bush, Conal Byrne

Protagonistas James Franco, Scott Haze, Taryn Manning, Francesca Eastwood, Q’orianka Kilcher, Jeff Gum, Clifton Collins Jr., Keith Loneker, Jill Jane Clements

Productores Tom Butterfield, Alex Cutler, Luke Daniels, Alan Pao

Fotografía Andrew Shulkind

Música Shaun Drew

Montaje Dan Bush, Ed Marx

Sinopsis Para salvar la vida de su hermano Michael, las hermanas Dillon, Leah y Vee organizaron el robo a un banco. Cuando la bóveda del primer piso no tiene suficiente dinero para cubrir la deuda de Michael, y por sugerencia de Ed Maas, el asistente del gerente, se dirigen a la otra bóveda, ubicada en el subsuelo. Pero el sótano del banco esconde algo tenebroso y muy pronto los Dillon tendrán que elegir entre enfrentar a la policía, que los espera afuera, o al terrible secreto, oculto en la bóveda del subsuelo.



LA FIESTA DE LA VIDA

C’est La vie

Animación, comedia

Bélgica, Francia, Canadá (2017)

117 min.

BF + Paris Films

Dirección Olivier Nakache, Éric Toledano

Guión Olivier Nakache, Éric Toledano

Protagonistas Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haidara, Suzanne Clément, Alban Ivanov, Hélène Vincent

Producción Nicolas Duval Adassovsky, Laurent Zeitoun, Yann Zenou

Fotografía David Chizallet

Música Avishai Cohen

Montaje Dorian Rigal-Ansous

Sinopsis Pierre y Helena están a punto de vivir un momento muy especial. Se van a casar en un castillo francés del siglo XVIII y, para que la noche sea mágica, cuentan con la ayuda de Max Angély, el jefe de catering; James, el DJ y Guy, el fotógrafo profesional. Pero los eventos adquirirán un ritmo frenético y el personal detrás de bambalinas cobrará un excéntrico protagonismo.



LAS HORAS MÁS OSCURAS

Darkest Hour – Biografía, drama

Estados Unidos, Reino Unido (2017)

125 min. – UIP

Dirección Joe Wright

Filmografía: Peter Pan (2015), Anna Karenina (2012), Hanna (2011), El solista (2009), Expiación, deseo y pecado (2007), Orgullo y prejuicio (2005)

Guión Anthony McCarten

Protagonistas Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Nicholas Jones

Producción Tim Bevan, Lisa Bruce, Eric Fellner, Anthony McCarten, Douglas Urbanski

Fotografía Bruno Delbonnel

Música Dario Marianelli

Montaje Valerio Bonelli

Sinopsis Una emocionante e inspiradora historia real surge en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. A días de convertirse en el Primer Ministro de La Gran Bretaña, Winston Churchill, debe enfrentar uno de los momentos decisivos en la historia: considerar un acuerdo de paz con la Alemania Nazi o permanecer fiel a los ideales de libertad de toda una nación. Mientras el poderío Nazi aumenta su expansión al occidente de Europa, y la amenaza de una invasión es inminente, Churchill deberá enfrentarse a una nación incrédula, un rey escéptico y a la conspiración de su propio partido para superar las horas más oscuras de su vida, y dirigir a una nación para cambiar el curso de la historia.