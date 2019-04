La compra de dólares por parte de particulares bajó a US$ 1.000 millones en marzo

La compra de dólares por parte de particulares alcanzó a US$ 1.000 millones durante marzo, un 60% menos que en igual mes del año pasado, por las menores adquisiciones para ahorro y turismo, informó este lunes el Banco Central.

La entidad que dirige Guido Sandleris dio a conocer su informe sobre Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario durante marzo.

En su trabajo, el BCRA dio cuenta que producto de las ventas, mayormente motorizadas por las empresas exportadoras de cereales, y las compras, de particulares, empresas de energía, y en menor medida de otras compañías, arrojó un resultado neto de venta por US$ 540 millones.

El Banco Central no intervino debido a que la cotización osciló lejos de los extremos de la banda cambiaria pero sus reservas internacionales brutas disminuyeron en US$ 1.828 millones durante marzo, finalizando el mes en US$ 66.187 millones.