«La cuarentena fracasó, trajo muchos problemas y los contagios no han mermado»

Lo afirmó el bioquímico y secretario general del Sindicato de Farmacéuticos de la Argentina, Marecelo Peretta, en diálogo con el portal Agencia Hoy y la emisora LT 4, tras la marcha masiva del lunes a nivel nacional en contra de la cuarentena, además de la reforma judicial y en defensa de las libertades de la República.

Peretta fue contundente en su opinión afirmando que “la cuarentena en el país ha fracasado”. “Tenemos que entender el contexto que estamos atravesando, a eso tenemos que sumar la grieta entre quienes creen que esto sirve o no, lo cierto es que para mi la cuarentena ha sido un fracaso”, sostuvo el bioquímico.

Asimismo, dijo que la cuarentena “trajo muchos problemas, entre ellos psiquiátricos, económicos, tabaquismo. La solución no es nada de otros mundo más que fortalecer las defensas, alimentarse bien, solearse, hacer ejercicios, volver hacer su vida normal con los cuidados necesarios”, manifestó Peretta.

Con respecto a la vacuna, el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos de la Argentina señaló que “no es nada seguro, puede hacer daño, está dentro de las posibilidades pero a diferencia del escándalo que se produjo con el Dióxido de Cloro, con respecto a esto nadie dice nada. Por eso hay que ser cautos, los contagios no han mermado a pesar de la cuarentena obligatoria”, sentenció.

El profesional también informó que el Dióxido de Cloro “es un desinfectante que se utilizaba hace muchos años para potabilizar el agua, para desinfectar los alimentos y ahora se utiliza para conservar la sangre para transfundir y para conservar algunas frutas como la frutilla”, explicó.

Para finalizar, en contraposición a muchas opiniones, el bioquímico dijo que el Dióxido de cloro “debería ser estudiado por la ANMAT para ver si sirve o no para el coronavirus. Por ahora no está aprobado para ingerirlo por ser tóxico, pero en pequeñas dosis si se puede utilizar. No sólo lo hizo Viviana Canosa, sino que mucha gente en nuestro país y en otras partes del mundo”, concluyó.

Fuente: El Perfil Noticias