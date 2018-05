La demanda mundial de crudo será este año un 1,7% más que en 2017

Los cálculos están basados en las buenas perspectivas de la economía mundial, con un crecimiento que la OPEP prevé será de 3,8% este año.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó este lunes sus estimaciones de demanda mundial de crudo hasta los 98,85 millones de barriles diarios (mbd), un 1,7% más que en 2017.

La nueva previsión sobre el consumo mundial de petróleo en 2018 supone un incremento de 1,65 mbd respecto de 2017 y una revisión al alza en 150.000 barriles diarios en respecto a lo estimado hace un mes, según el informe mensual presentado hoy en Viena por la organización.

Los cálculos están basados en las buenas perspectivas de la economía mundial, con un crecimiento que la OPEP prevé será de 3,8% este año.

El crudo de referencia de la OPEP se encareció en abril hasta promediar US$ 68,43 por barril, un 7,3% (US$ 4,67) más que el promedio de marzo y continuó avanzando en mayo hasta superar el jueves los US$ 74 por primera vez en tres años y medio.

En cuanto al suministro, el bombeo de abril de los catorce socios de la OPEP fue de 31,9 mbd, un aumento de 12.100 bd respecto del mes anterior, consignó la agencia EFE.

La cifra total de la producción conjunta sigue por debajo del tope máximo de 32,5 mbd fijado a fines de 2016, en un pacto junto a otros productores que supuso retirar del mercado unos 1,8 mbd a partir del 1 de enero de 2017.

En tanto, el documento pronostica que los factores geopolíticos seguirán impactando en la oferta petrolera: la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, entre otros factores, “apunta a una creciente incertidumbre”.

Los analistas del grupo energético también advierten de que “las preocupaciones potencialmente disruptivas han aumentado”, lo que podría afectar al suministro mundial de petróleo, cuando el barril de oro negro está en precios máximos desde fines de 2014.

Pese a los factores alcistas sobre los precios, la OPEP destacó que el mayor valor del barril está impulsando la producción rival, sobre todo la de esquisto en Estados Unidos, que ya en 2017 aumentó las inversiones en más de 42%, hasta totalizar US$ 138.000 millones.