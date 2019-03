La diputada Ayala insiste tras un fallo favorable: “la verdad siempre triunfa”

Tras el fallo de la Cámara de Casación Penal favorable, la diputada nacional Aída Ayala (Chaco- Cambiemos) expresó: “Estoy muy tranquila con este fallo, sé que la verdad siempre sale a la luz y soy inocente. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la Justicia, hoy el nivel superior ha entendido que tenía que estar en libertad”.

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos como presidente y Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como vocales, resolvió este jueves 7, en un fallo de 34 páginas, hacer lugar a los recursos presentados por las defensas de Jacinto Amaro Sampayo, Rolando Javier Acuña, Aída Beatriz Máxima Ayala, Carlos Alberto Secundino Huidobro, Daniel Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez, respectivamente, en la causa conocida como Lavado II.

De esta manera, la Justicia considera que la libertad de los acusados no implica riesgo de fuga o entorpecimiento en la investigación, por lo cual, se revoca el pedido del fiscal de prisión preventiva que pesaba sobre ellos.

“Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar, todo el pueblo puede participar, se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber que no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno”, agregó Ayala.

“Quiero agradecer a todos los que confían en mí. Nunca voy a fallarle al pueblo del Chaco, quiénes me han votado y depositado su confianza en reiteradas oportunidades. La Justicia y la verdad siempre triunfan”, finalizó.