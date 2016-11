La elección de Cristina: o cobra su pensión o la de Néstor…y devuelve la plata

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó hoy una resolución que dispone la suspensión del pago de una asignación mensual vitalicia otorgada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debido a su incompatibilidad con el cobro de una pensión que le había sido reconocida por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner.

La expresidenta deberá así optar por una de las dos pensiones que percibe en condición de ex mandataria y de viuda de un ex mandatario. Hasta tanto la ex presidenta decida por una de las pensiones, la Estado le retendrá una de ellas.

La resolución indica además que “en el caso que se ejerza el derecho de opción, deberá efectuar la devolución del monto total que le fuera abonado indebidamente a partir de operada la incompatibilidad”.

La ley 24.018 establece que cualquier asignación especial resulta incompatible con el goce de toda pensión o jubilación estatal y también el derecho de optar por una u otra.

En este sentido, la ex presidenta fue intimada a concretar la mencionada opción y hasta tanto ello no suceda la suspensión es procedente sobre el último de los beneficios otorgados por ser el que generó la incompatibilidad legal, de acuerdo a la resolución oficial.

Notas relacionadas: