La eliminación de los aranceles generó el apoyo de importadores y resignación en los fabricantes

El Gobierno eliminará desde este lunes el arancel de 12% en promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país, como también desde abril el arancel del 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras, lo que fue recibido con beneplácito por los importadores y moderada resignación entre los fabricantes fueguinos.

El decreto 117 publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece la eliminación del arancel de 35%, a partir de abril para las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs).

“Las familias, las pymes y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse. El Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia Pobreza Cero”, señaló el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

El funcionario dejó en claro que en esta transición no le soltarán “la mano a ningún trabajador” y destacó la tarea en conjunto con la cartera de Trabajo para que “todos los trabajadores (despedidos) sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentable”.

“Los vamos a acompañar en ese camino con capacitación y herramientas concretas que benefician a los proyectos de inversión que incorporen a estos trabajadores. Estamos ayudando a crear empleos con futuro a través del Programa de Transformación Productiva”, señaló.

Por su parte, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, afirmó a Télam que la medida “tiene por objetivo la generación de empleo de calidad, mejorar la competitividad y profundizar el camino de la productividad”.

En este sentido, añadió que “casi todas las pymes y los emprendedores del país necesitan notebooks y computadoras para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina”, y agregó que “las computadoras son un insumo básico para todas las tareas productivas y también para la educación, la investigación y las familias”.

El objetivo de la medida es beneficiar de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico, generando incentivos para la creación de mejores empleos, y reducir la brecha digital.

El anuncio de la eliminación de los aranceles fue realizado por el Ministerio de Producción en noviembre último, para reducir el precio y mejorar la calidad de notebooks y computadoras.

La normativa se complementó con otras dos medidas: el lanzamiento de Ahora 18 en diciembre para favorecer el consumo del stock de notebooks de ensamblado nacional, y la inclusión de una cláusula en la licitación de Conectar Igualdad para 2017, que excluye los equipos importados en la compra de 450.000 netbooks por parte del Ministerio de Educación.

Simultáneamente, los ministerios de Trabajo y de Producción continúan trabajando en el Programa de Transformación Productiva, para cuidar a los trabajadores que pudieran ser afectados por la medida de baja de aranceles de productos terminados.

El representante para América Latina de la fabricante de motherboard ASRock, Hernán Chapitel, consultado por Télam, remarcó que la eliminación de los aranceles a la importación de computadoras “generará una baja del 20% en el precio al consumidor, mientras que en el caso de los insumos para esos equipos la reducción será de entre 5 y 6 puntos porcentuales”.

“Lo positivo es que se acabaron las especulaciones, ya está eliminado el arancel y que los consumidores van a tener acceso a una mayor variedad de productos”, comentó Chapitel.

Finalmente, el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), Federico Hellemeyer, opinó que el impacto es “neutro”, porque al anunciarse el año pasado “las empresas ajustaron sus estructuras e inversiones al nuevo escenario”.

“La medida es negativa, eso está claro”, afirmó Hellemeyer a Télam, para agregar que “el impacto en el negocio es neutro, porque nadie en el sector esperaba que el Gobierno diera marcha atrás con una medida anunciada el año pasado. El tiempo de lamentarnos ya pasó. En la foto de hoy el impacto es neutro en el inversor”, reiteró.

De todas maneras, aclaró que la eliminación de los aranceles de importaciones “sigue siendo una mala noticia para nosotros ya que nos perjudica”.

Cuando el gobierno anunció el año pasado que iba a eliminar estos aranceles a la importación de computadoras, la decisión fue “tan categórica que adelantó sus efectos”, señaló Hellemeyer en referencia al cierre en diciembre pasado de la fábrica de Río Grande de la empresa Informática Fueguina, que dejó sin empleo a 160 personas.

Agregó que en el caso de las empresa Newsan y Radio Victoria, que también producen equipos en la isla, “reubicaron a la gente en otras líneas de producción”.

En el mismo marco se ubican los 183 despedidos de Banghó que requirieron de una extensa negociación entre la empresa y la Unión de Obreros Metalúrgicos, así como la activación en el Ministerio de Trabajo y de Producción del programa de Transformación Productiva.