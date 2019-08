«La estafa UVA: viviendas en default»

A continuación reproducimos el comunicado del «Colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados»:

El secretario de vivienda, Ivan Kerr, volvió a ensayar una defensa del funcionamiento de los créditos hipotecarios indexados por inflación, apelando a una serie de argumentos falsos que confunden a la opinión pública.

El funcionario insistió con un argumento provocador al aseverar que “las propiedades mantienen su valor en dólares y el crédito representa menos de lo que era al principio sobre el total de la propiedad”. Resulta indignante escuchar estas afirmaciones. Es falso que las propiedades mantengan su valor ya que el mercado inmobiliario se mantiene paralizado por la constante devaluación de nuestra moneda.

Los hipotecados no hemos hecho negocio y no compramos para vender especulando con obtener una ganancia. Tal vez esa lógica, muchos funcionarios de este gobierno no la comprendan. Adquirimos una vivienda para habitar con nuestras familias y hoy padecemos una suba espeluznante en las cuotas y el capital adeudado, que precarizó nuestras vidas ya que destinamos una porción cada vez mayor de nuestros ingresos para afrontar el crédito.

El anunciado congelamiento de la indexación por CER durante 4 meses, no alcanza a todos los hipotecados, – excluye a las propiedades cuyo valor supere 140.000 uvas-, y es una medida que el gobierno se vio obligado a disponer como consecuencia del estallido inflacionario y de nuestra lucha. De no haber sido por la derrota que padeció en las PASO, nos hubiesen seguido ignorando.

A la fecha no ha sido implementado y es probable que se trate de un nuevo globo de ensayo con tinte electoral. Razones no nos faltan para especular con ello.

Los créditos indexados son una magnífica herramienta para los bancos, pues trasladan todo el riesgo al deudor. Nunca fueron pensados como una política pública de vivienda. Son instrumentos que garantizan que el sistema financiero obtenga enormes ganancias.

Las medidas que analiza el gobierno se inscriben en esa lógica. De nada sirve crear un seguro compensador para amortiguar el descalce entre precios y salarios, cuando se implementa una política que reprime los salarios.

La dinámica que está adquiriendo la crisis económica y social, no admite la aplicación de medidas cortoplacistas. Resulta imperioso congelar el valor de la UVA en forma indefinida, hasta tanto no se sancione una ley que elimine todo tipo de indexación en los créditos hipotecarios.

COLECTIVO HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS