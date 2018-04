La leyenda de los Springboks Bryan Habana anunció su retiro

El sudafricano de 35 años, que tiene el récord de tries marcados para su selección, dejará el rugby cuando finalice la temporada del Toulon.

La leyenda del rugby sudafricano Bryan Habana, que tiene el récord de tries marcados para los Springboks, anunció este martes que se retirará cuando finalice la temporada del Toulon.

En un emotivo mensaje en la red social Instagram, el veterano wing, que cumplirá 35 años en junio, escribió: “El inevitable momento toca a mi puerta y le he invitado a tomar una bebida”.

Lesionado en la rodilla, Habana jugó por última vez para el Toulon en abril de 2017.

“Ha sido más de un año de esperar, intentar, empujar y estar dispuesto a volver al campo por última vez, para saborear una victoria o sufrir una decepción”, dijo.

“Pero desafortunadamente no ha podido ser. Como a la mayoría, me hubiera gustado que mi carrera terminara de manera diferente, pero a veces las cosas no salen como esperamos”, continuó.

“Por lo que al final de esta temporada, es tiempo de decir adiós y dar gracias al juego que tanto amo”, concluyó.

Habana llegó al Toulon en la temporada 2013-14, logrando dos títulos europeos.

Con 124 presencias es el segundo Springbok con más internacinalidades y tiene el récord de tries con 67.

Jugó un papel fundamental en el título mundial de Sudáfrica en 2007.

“Intentó resumir los últimos 16 años y lo rápido que han pasado, o incluso describir lo increíble que ha sido el viaje, y es imposible”, añadió, agradeciendo a su familia, amigos, entrenadores y compañeros, pero “sobre todo al rugby, porque realmente es un juego creado en el paraíso”.