La oposición rechazó eliminar el Fondo Sojero y Cambiemos dice que lo compensará

La oposición cuestionó este martes la decisión oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) y advirtió que será un “duro golpe” para las provincias y municipios. Desde Cambiemos dijeron que “se compensará por una mayor recaudación en Ganancias”.

El senador nacional Alfredo Luenzo, del partido Chubut Somos Todos, expresó su “repudio” a las medidas del Poder Ejecutivo que eliminan el FFS, suspenden la baja de retenciones a los derivados de la soja y reducen los reintegros a la exportación.

“Esto va a agravar aún más la crítica situación por la que atraviesa la provincia del Chubut”, dijo el senador nacional después de que el ministerio de Hacienda anunciara las tres medidas económicas.

Hernán Ralinqueo, intendente peronista de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, cuestionó que el Gobierno nacional “le quite” a su localidad “más de 6 millones de pesos anuales” que llegaban por el fondo sojero.

En tanto, en declaraciones al diario El Intransigente, el exministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, aseguró que la medida “se compensará por una mayor recaudación en Ganancias”.

“Hay una enorme campaña desatada por parte de Gobiernos provinciales que tratan de mostrar esto como un desfinanciamiento en las provincias”, criticó el exfuncionario oficialista.

Siguiendo esa línea, explicó: “Las provincias reciben más recursos en la medida que bajan las retenciones. Los municipios van a recibir, a cambio del Fondo Federal Solidario, más coparticipación por impuestos a las ganancias (…) entonces hay un Estado nacional haciendo un esfuerzo por bajar los derechos de exportación. Con ese esfuerzo, las provincias perciben más por impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no hay un desfinanciamiento de los municipios, al contrario”.

“A medida que bajan los derechos de exportación, las provincias perciben más, porque perciben más en concepto de impuesto a las ganancias, perciben más por impuesto al cheque, seguramente, van a cambiar sus valuaciones fiscales. Por lo tanto, hay que analizarlo desde ese punto de vista”, añadió Buryaile.

Frente a las críticas de algunos Gobiernos provinciales, el exMinistro de Agroindustria insistió: “Antes el Estado recaudaba menos Impuestos a las Ganancias. A medida que bajan los derechos de importación, sube el impuesto. Por lo tanto, eso va a estar compensado por una mayor recaudación en Ganancias”.

Respecto a los derechos de exportación, subrayó: “Están bajando, porque eso es lo que se plateó en el esquema de reducción. Hubo en 2017 una suspensión de la baja y hoy continúa la baja. Lo que ha subido son los derivados de soja que, obviamente, causa en el esquema de la industria un descontento. Porque había un diferencial de tres puntos. La soja en este momento paga un 26 por ciento y el aceite y la harina pagan un 23 por ciento, y lo ha llevado al 26 por ciento”.

“Este diferencial se pudo en el año ’90, para generar una capacidad instalada. Hoy Argentina es pionera en el mundo en la industria del crushing. Somos la principal industria en esta materia. El desarrollo vino, fundamentalmente, a partir de ese tres por ciento, que en definitiva los pagan los productores, porque eso es lo que la industria no le paga al productor, le hace un descuento de tres puntos. Lo que ahora está haciendo es poner a competir lo que son las exportaciones entre las industrias, con el poroto”.

Cabe señalar que muchos productores han manifestado su temor de que las grandes agroexportadoras les quieran pagar menos a ellos a costa de estas decisiones. “El Gobierno no puede intervenir en la fijación de precios. Hoy no es un momento en el que la industria pueda decidir mucho si puede bajar el precio, teniendo en cuenta que está importando más de 7 millones de toneladas de poroto. Así que, si tiene poroto en la Argentina, no va a tener mucho margen para hacer descuento. Esto funciona así”, concluyó Buryaile.