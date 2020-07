“La persecución a los periodistas es un atropello”

Así se manifestó el diputado nacional, Hernán Berisso, en diálogo con el programa radial “Edición Calificada” (lunes a las 14 hs por Zónica +) conducido por el periodista Sergio Gutiérrez.

Con respecto al ataque a los periodistas dijo: “Esta semana emitimos un comunicado porque consideramos una persecución penal a los periodistas y es un atropello sin precedentes desde que ha comenzado la democracia. Realmente estamos muy preocupados. Los diputados Luis Petri y Waldo Wollf elaboraron un proyecto para elevarlo a la Organización de Estados Americanos para denunciar acciones contra la libertad de prensa en la Argentina”.

El diputado remarcó que “los argentinos tenemos una memoria cortoplacista. Recordemos lo que fueron los años de los gobiernos kirchneristas donde el periodismo no fue bien tratado, si vos era partes del aparato propagandista y con la maquinaria periodística a fin al gobierno tenías una determinada relación, pero si vos decías determinadas cosas con respecto al oficialismo te tachaban o te impugnaban. Esto transporta a épocas oscuras y realmente es preocupante porque la democracia se sostiene todos los días y estas cuestiones es volver muchísimos pasos”.

Con respecto a las acusaciones sobre escuchas en el gobierno macrista, Berisso dijo en “Edición Calificada”: “lo debe determinar la justicia, yo no lo sé, porque no trabajaba en lugares donde supuestamente hubo escuchas. Lo que sí es que si hubo cosas o acciones por fuera de la ley los que las hicieron las tendrán que pagar, sea del gobierno que sea”.

“Hay que temer por cómo se transmite en los medios cosas que no son. El ex Presidente (Macri) debe tener temor de cómo maneja este gobierno las relaciones de los actores de la política, no a su situación personal”, senteció Berisso.

Por último, el diputado nacional dijo que “no se puede apañar que a los periodistas los callen, si lo hacen es callar a la libertad de expresión y así vamos a un autoritarismo”.

En relación a la continuidad de las sesiones virtuales mixtas, el diputado nacional dijo que “las vamos a hacer tema por tema y sesión por sesión, con temas acordados. Esperamos que el Jefe de Gabinete exponga en el Congreso, ya sea virtual o presencial”, inmediatamente Berisso dijo que “el Presupuesto es una vergüenza”.

Fuente: Edición Calificada