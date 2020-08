El Diputado Nacional Alberto Asseff dijo a Radio CNN este miércoles que «la reforma judicial en Diputados no va a pasar».

Consultado sobre las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde el Diputado Nacional Alberto Asseff dijo que “el doctor Duhalde derrapó notablemente” con sus declaraciones y agregó que “un dirigente con responsabilidad como tuvo él y sigue teniendo no puede decir que no va a haber elecciones, es un dislate”.

Asseff evaluó el panorama político del año próximo y dijo que “la gente ansía llegar a las elecciones porque supone que es un proceso electoral que va a ser crucial para evitar que el gobierno logre dos tercios en el Senado y la mayoría absoluta en Diputados. Algo que significaría ‘ir por todo’ como ha planteado desde siempre el kirchnerismo”.

El titular del Partido UNIR, quien es además vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional agregó que la idea de un golpe de estado es un “disparate” porque no hay un solo militar en la argentina -ni activo ni en retiro- que piense en esa posibilidad.

Y enfatizó: “Es una institución absolutamente profesional y subordinada a la Constitución Nacional”

Consultado sobre la reforma judicial que comienza a tratarse en Senado en el día de mañana, jueves (27/8), Asseff explicó que en la Cámara Alta “no van a tener inconvenientes” para aprobarla “porque hicieron un trapicheo de juzgados”.

Y precisó que la estrategia de reparto de juzgados federales fue útil para el apoyo de los Senadores que responden a los Gobernadores de las provincias. Pero aclaró que Diputados la situación es distinta y el proyecto “no va a pasar”.

Por último Asseff cerró con una reflexión sobre la reforma y dijo que “es solo para tener controlados los delitos de corrupción de Cristina y de sus socios y no tiene nada que ver con la justicia que necesita la gente.