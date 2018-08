La Rural le advirtió al Gobierno que no toque la baja de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, rechazó hoy la posibilidad de que el Gobierno suspenda la baja de retenciones a la soja, por entender que una medida así “no sería el camino correcto”.

“Vuelve a resurgir la posibilidad de las retenciones en medio de la crisis, pero nosotros la descartamos.

No es el camino correcto. Ayer me reuní con ministros y por el momento no me dijeron nada sobre la posibilidad de implementar retenciones”, sostuvo Daniel Pelegrina.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará el lunes próximo un paquete de medidas fiscales que, según trascendió, podría incluir una suspensión de la baja de retenciones a la soja.