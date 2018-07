La UCR despotrincó contra Carrió por las internas en Cambiemos

El partido que preside el mendocino Cornejo le respondió a la líder de la Coalición Cívica tras sus dichos de que ella “los maneja desde afuera”.

La UCR le reclamó este viernes “seriedad” a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y que “respete a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir”, al tiempo que señaló que “hoy a Cambiemos le aporta menos que las propinas que deja”.

De esta manera el partido que encabeza el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respondió a las chicanas que la diputada realizó el último jueves, durante un evento en Entre Ríos donde dijo que a los radicales ella “los maneja desde afuera” y que ése es su “castigo por misóginos”.

“Somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico”, respondió la UCR nacional mediante un comunicado en el que además señalaron que “los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente”.

En este sentido, los radicales le reclamaron a la diputada “respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir” y dispararon: “Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja”.

Carrió no se quedó atrás y contestó con ironía el comunicado de la UCR: “Mil disculpas Cornejo, es una vieja broma que hago hace 20 años, que hace reír a la gente, solo que quizás no la recordás porque en esa época estabas en el kirchnerismo”, afirmó Carrió en su cuenta de la red social Twitter.