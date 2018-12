Las actrices argentinas denunciaron un caso de abuso sexual de Juan Darthés

La agrupación Actrices Argentinas brindó este martes una conferencia de prensa donde dio a conocer un panorama de la situación laboral en relación a los casos de abusos y acoso. Además, denunciaron un caso de abuso sexual que involucra al actor Juan Darthés contra la actiriz Thelma Fardin.



“Es para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectiva que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral. Nuestra colectiva está formada por más de 400 actrices de todo el país”, indicaron en la convocatoria a la prensa las actrices argentinas que denunciaron un caso de abuso contra Darthés a una menor y que fue denunciado en la justicia.

El hecho ocurrió 10 años atrás con la actriz que por entonces era menor de edad. “Otras compañeros violentadas por el mismo sujeto no pudieron avanzar judicialmente”, denunció la agrupación.



Entre las actrices presentes en el Multiteatro estaban Griselda Siciliani, Nancy Duplaá, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Violeta Urtizberea, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Bárbara Lombardo, etc.

Tras la lectura del pronunciamiento, se emitió un video donde Fardin contó cómo fue el abuso durante una gira: “en 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que estaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocará, y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciendome sentir su erección. Y yo seguía diciendo que no. Me tiró a la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos, y yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió arriba mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor”.



Antes de la conferencia de las actrices argentinas, la abogada de Darthés Ana Rosenfeld renunció a su defensa y aseguró: “Yo tengo mis límites éticos y morales y obviamente ante cualquier mínima sospecha de una situación que vaya en contra de mis principios doy un paso al costado”.

Y precisó: “Prefiero hablar después de la conferencia porque si hablo antes estoy dando a entender cosas que todavía no salieron a la luz”.