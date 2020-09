Las diputadas Ocaña y Reyes piden incluir a adultas mayores en el Programa Acompañar

Las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Roxana Reyes reclamaron este viernes que se incluya a las adultas mayores en el Programa Acompañar, dirigido a personas en situación de riesgo por violencia género, el cual prevé el otorgamiento de una prestación económica, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo.

Las diputadas instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a corregir la omisión, garantizado íntegramente los derechos humanos de las mujeres mayores, y en especial el derecho a una vida libre de violencias e indicaron que “la norma ha omitido amparar a un grupo especialmente vulnerable si hablamos de violencia de género, en especial de carácter doméstico, como son las mujeres adultas mayores. Las mujeres mayores son un colectivo que padece una doble vulnerabilidad, por su condición de género y su condición etaria, que las coloca en una posición de gran indefensión y desventaja”.

En ese sentido, señalaron que “entendemos que, de la misma forma que la prestación económica otorgada por el Programa ACOMPAÑAR es compatible con asignaciones como la AUH, lo debe ser en el caso de las jubilaciones y las pensiones por vejez, ya que basta con observar cuanto es el monto de la jubilación mínima, para darse cuenta que dicho importe no es para nada suficiente, para una mujer que quiera rehacer su vida lejos de la violencia”.

Asimismo, las legisladoras nacionales sostuvieron que “es necesario destacar que gran parte de las mujeres mayores son beneficiarias de una jubilación y/o una pensión, lo cual es evidente que al establecer la incompatibilidad con este tipo de prestaciones deja desamparadas a la mayor parte de las mujeres que integran ese grupo etario”.

Cabe recordar que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que, en el mes de junio de 2020, se registró un aumento de las denuncias en el último año, en comparación con el período anterior, de un 17 %. Del total de las denuncias, un (79%) fueron realizadas por mujeres

El Programa de Apoyo y Acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género fue creado en el ámbito del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género.

La prestación económica será recibida por aquellas personas que se encuentren en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, y consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.