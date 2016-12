Las malas noticias de Macri: “Vamos a tener cortes de luz este verano”

Al hablar en la inauguración de las jornadas de eficiencia energética Mauricio Macri advirtió que llevará tiempo lograr la expansión y mejora de las redes de energía, instó a que se consuma menos energía y explicó: “hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de cortes este verano, pero vamos a volver a tener cortes”.

Las obras – dijo Macri- no se hacen de un día al otro, sino día a día para recuperar además que la inversión sea transparente y señaló que el anterior gobierno registró “elevados escándalos por los niveles de corrupción. No solo no se invirtió, se robó y no se controló”, afirmó.

Además “los precios de las tarifas eran ridículamente bajos y llevaron a consumos inusualmente altos –comparados con la región- lo que llevó a un mal comportamiento cultural en todo el país: pensábamos que era gratis despilfarrar algo que es escaso”.

También, dijo, “cuando más energía se consume, más se contamina. El mundo reflexiona sobre estas consecuencias” y la Argentina no está exenta, dijo y mencionó las inundaciones registradas en distintas zonas del país.

Al hablar en la apertura de la Jornada Nacional de Eficiencia Energética dijo que llevará tiempo resolver el problema energético. Los que dicen lo contrario están “macaneando”, afirmó. En tal sentido mencionó las obras realizadas en la ciudad de Buenos Aires, para evitar las inundaciones del Maldonado. Para ello se pensó en la obra, se la licitó, se adjudicó y llevó tres años y medio concretarla.

A nivel nacional las obras “nos van a llevar seis o más años” para alcanzar un servicio confiable y salir de este “desbarajuste” que también condujo a que no se pague lo que valía la energía y llevó a que “no se invierta”.

Macri también instó a que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de ahorrar energía, para lo cual debe saber el trabajo que hay detrás del hecho de encender la luz y también insistió en que el aire acondicionado no puede estar a una temperatura inferior a los 24 grados.