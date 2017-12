Las mejores y peores noticias ambientales del 2017 según la FARN

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realiza una selección de las mejores y peores noticias ambientales del 2017, destacando los aspectos que tuvieron avances y retrocesos en materia ambiental y de derecho ambiental, como así también aquellos temas pendientes que aún requieren una solución.

Noticias positivas:

Aprobación de la ley de generación distribuida de energía renovable:

Esta Ley establece que todos los usuarios del sistema eléctrico podrán generar energía a partir de fuentes renovables e inyectarla a la red, lo que dará lugar a un reconocimiento monetario que permitirá disminuir las facturas de consumo eléctrico.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia por el Rio Atuel:

Luego de varios años de litigio entre la Provincia de La Pampa y Mendoza por el Rio Atuel, la Corte Suprema dictó un fallo sumamente innovador en materia de gestión de recursos hídricos: resolvió que esas dos provincias -en forma conjunta con el Estado Nacional- deberán elaborar por intermedio de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.) un programa de ejecución de obras para resolver el conflicto, el cual deberá ser sometido a la aprobación de la Corte Suprema dentro del plazo de 120 días.

El pueblo de Córdoba le dice NO al desmonte del Bosque Nativo

​Un gran movimiento ciudadano socio-ambiental, encabezado por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, impidió que en la provincia de Córdoba​ ​se aprobara un proyecto de ley que hubiera supuesto retrocesos en los niveles de protección alcanzados en materia de bosques nativos; ello en una jurisdicción que atraviesa una crítica emergencia forestal (ya ha perdido el 95% de sus bosques).

El Parque Nacional El Impenetrable se hace realidad:

​La creación del Parque Nacional “El Impenetrable” fue resultado de un reclamo ciudadano​ respecto a proteger una gran porción de monte chaqueño, como no la hay en ningún otro lado de Argentina ni de países hermanos que comparten el maravilloso Chaco Americano. Tras un complejo proceso, finalmente este año la Administración de Parques Nacionales (APN) pudo iniciar la implementación de esta valiosa área protegida para disfrute de todos los argentinos. ​

Prórroga de Ley 26.160, una herramienta para la defensa de derechos de comunidades indígenas:

Se prorrogó la Ley N° 26.160 de emergencia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias. Esta ley es una herramienta importante para la defensa de derechos de comunidades indígenas, ya que además de ordenar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por comunidades, impide los desalojos forzados de comunidades indígenas.

El trabajo realizado por la Coalición Rio Santa Cruz Sin Represas:

El 2017 fue un año marcado por la decisión del gobierno nacional de avanzar en la construcción de las represas sobre el Rio Santa Cruz. En este contexto un grupo de organizaciones ambientales -Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)- junto con vecinos de la Provincia de Santa Cruz, impulsaron un fuerte debate en torno a las consecuencias que implica la construcción de las mencionadas mega represas, sobre el único río glaciario que corre libre desde los Andes hasta el Mar en la Argentina.

El trabajo de esta coalición hizo posible que se readecuara el proyecto originalmente acordado entre Argentina y la República de China y se llevará adelante la primera Audiencia Publica integrada a un proceso de toma de decisiones que convoco el Congreso de la Nación en su historia, en la que participaron más de 100 personas y representantes de organizaciones e instituciones y que se expresaron de forma mayoritaria en contra de la construcción de las mencionadas represas.

Asimismo y como parte de las actividades desarrolladas por la Coalición durante el Mes de Julio se estrenó en el Centro Cultural Konex la película “Matar al Rio”, que busca generar conciencia sobre el costo ambiental de la construcción de las represas y proponen soluciones alternativas viables para las presentes y futuras generaciones de Argentina.

Publicación del Informe sobre situación del Estado del Ambiente:

Resulta positiva la presentación del Informe sobre el Estado del Ambiente que dispone el Art. 18 de la Ley 25.675 y que se encontraba pendiente de producción desde el año 2002, realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), así como la producción de datos relativa a la situación de los ecosistemas del país.

Tres ex titulares de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación procesados por incumplir con la Ley de Glaciares:

En una causa iniciado por la “Asamblea Jachal no se Toca” y en un fallo de gran trascendencia institucional, el juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nª 7 de la Capital Federal, procesó a tres ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex Director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Dr. Ricardo Villalba por el delito de delito de abuso de autoridad, en tanto incumplieron con lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) y los principios consagrados en la Ley General de Ambiente (25.675).

La justicia de la Provincia de Buenos Aires responde a los reclamos vecinales contra la instalación de Centrales Termoeléctricas en Pilar:

En diversas ciudades de la Provincia de Buenos Aires se ha iniciado un proceso de instalación de Centrales Termoeléctricas que han despertado la alerta y la oposición de gran cantidad de vecinos. Tal es el caso de los Vecinos Autoconvocados de Pilar, que con su insistente predica y movilización han logrado suspender dos de las centrales térmicas que se planean instalar en la zona de Matheu, Partido de Pilar.

Noticias negativas:

Salida de Estados Unidos del Acuerdo por el Cambio Climático de París:

En el mes de junio, el Presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonará el Acuerdo de París sobre el Clima, que dicho país había suscripto en 2016 bajo la presidencia de Obama que proponía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.

El avance de la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz:

El controvertido proyecto para construir dos mega represas sobre el Rio Santa Cruz ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores de nuestra sociedad. En la Audiencia Pública celebrada en el Congreso de la Nación en julio pasado, la mayor parte de los participantes expresaron su rechazo a su construcción que se había paralizado mediante una medida cautelar dictada por Corte Suprema de Justicia a fines del 2016. Sin embargo, y luego de una decisión de la justicia de primera instancia, se reanudaron las tareas de construcción. Ahora la Corte Suprema tiene la última palabra.

Proyectos de instalación de incineradores en el Área Metropolitana:

El gobierno bonaerense y el porteño planean en un muy breve lapso de tiempo impulsar la incineración de residuos como forma de tratamiento final para la basura.

Si bien hasta el momento no se ha hecho el anuncio oficial, se espera que el mismo sea efectuado en marzo o abril del 2018. Una medida que traerá importantes consecuencias para la población y que no solucionará la gestión de los residuos.

Sin avances en el Plan de Saneamiento del Riachuelo:

El saneamiento del Riachuelo continua tan estancado como sus aguas. La inacción por parte de la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR) suma ya más de cuatro años y no ha logrado mejorar con la llegada del nuevo gobierno.

Per​dió estado parlamentario​ ​la ​Ley de Humedale​s:

​Pese a contar por segunda vez con media sanción de la Cámara de Senadores, nuevamente el Congreso Nacional decidió no sancionar una ley que proteja a los humedales, ecosistemas en serio retroceso a nivel nacional y global.​

El proceso de reestructuración del ​ex ​Zoo de la Ciudad de Buenos Aires:

​Expresamos la necesidad de contar con instituciones para la conservación del patrimonio natural​ argentino, ante los cambios en el ahora llamado Ecoparque porteño. Han sido preocupantes las decisiones adoptadas en 2017, el desmantelamiento del ex Zoo y las intenciones de concesionar edificios históricos del predio con fines recreativos y gastronómicos. ​

Resolución que autoriza el comercio de carne de guanaco:

Este símbolo ​de la fauna ​argentin​a​ se encuentra amenazado por una resolución​ nacional​ que autoriza la exportación y comercialización de productos cárnicos​,​ y por una mala prensa. Organizaciones ambientalistas alerta​mos sobre esta situación y ​la necesidad de contar con planes responsable​s​​ y coherentes​ previo a proceder al uso sustentable de la especie.

Anuncios de reforma a la Ley de Glaciares:

Si bien no hay confirmación oficial, se conoció información sobre la intención de modificar de la Ley de Glaciares para reducir los espacios de protección de valiosos ecosistemas como los glaciares y su ambiente periglacial, con el fin de permitir actividad minera en la zona.

La autorización de la Provincia de Mendoza para explotación de fracking sin Evaluación de Impacto Ambiental:

Con un sospechoso ardid ideado entre la empresa El Trébol S.A y la autoridad ambiental de la Provincia de Mendoza, se autorizó el uso de la estimulación hidráulica -o fracking- en la zona de Malargüe para la explotación de viejos pozos tradicionales, sin Evaluación de Impacto Ambiental ni controles de ningún tipo, exponiendo a la población del lugar y de toda la cuenca del Río Atuel al riesgo de los graves impactos que tiene esa tecnología sobre el agua de uso cotidiano.