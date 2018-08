El Diputado Nacional del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, encabezó en el Congreso un encuentro multitudinario con representantes Pymes de toda la Argentina para abordar la situación de los diferentes sectores y regiones del país. “Está claro que la Argentina productiva tiene serios problemas”, afirmó De Mendiguren.

Durante el encuentro, compartido con la Comisión de Economía y al que asistieron los distintos bloques parlamentarios, se abordaron los problemas que están castigando al sector Pyme e Industrial, clave en el potencial productivo de la Argentina. “Hoy queda claro que el Gobierno no está haciendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes”, consideró el integrante del equipo económico e industrial de Sergio Massa.

“Los argentinos tenemos todo para producir. Contamos con la tierra para generar la materia prima y la capacidad para terminar el producto. Pero hoy somos un país distraído a nivel productivo. Si la macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación de las Pymes y la industria seguirá en estado crítico. Las Pymes enfrentan una situación muy comprometida y están pidiendo ayuda”, afirmó José Ignacio De Mendiguren.

Formaron parte del encuentro miembros de la UIA, CAME, CGERA-CIMA, AAPP, APYME, ITALCORE, CIC, CIAI, CAIP, CADIEEL, CAPYME, UIA-MORENO, BIODIESEL, ADIMRA, ENAC, GAEGA, CAPIN, INDUSTRIA SOFTWARE, CAEM, PRO TEJER, entre otros. “Todos los representantes de los sectores nos trasladaron la caída de la demanda que sufren, así como la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de fábricas y se quejaron de los grandes aumentos de las tarifas. Hablan de un riesgo concreto de desaparición. Es imperante que el Gobierno se dé cuenta de que este modelo tocó fondo”, agregó.

“También nos manifestaron que necesitan una nueva ley Pyme y que se suspendan los embargos fiscales. Pero queda claro que el Gobierno no está teniendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes, básicamente porque no las escucha. Una muestra de eso es que la semana pasada no quisieron tratar la Emergencia Pyme que propuso el Frente Renovador en Diputados, que intenta frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales”, expresó.

“Cuestiones tributarias, importaciones, caída de la demanda interna y tratados de libre comercio son parte de los problemas que el Gobierno no soluciona sino que, además, profundiza, sin darse realmente cuenta que las Pymes son sin duda alguna el sector por el que viene la recuperación de la economía. Son el sector que genera más empleo genuino. Son la célula constitutiva del tejido productivo nacional, por eso las necesitamos fuertes”, concluyó el ex presidente de la UIA.