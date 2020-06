Ley de Teletrabajo: “Hacia un dictamen consensuado”

Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, continuaron este lunes a través de una reunión remota, con el análisis de la Ley de Teletrabajo y recibieron a representantes del sector empresarial y especialistas en la materia. Se volverán a reunir el miércoles para elaborar un dictamen consensuado. Entre los proyectos en estudio figuran iniciativas de los diputados radicales Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Dolores Martínez.

El vicepresidente de la Comisión, diputado nacional Albor Cantard (UCR Santa Fe) afirmó que el 50 % de los empleadores entiende que esta modalidad contractual ha venido para quedarse, tiene recepción positiva de mas del 80% de los trabajadores que han tenido oportunidad de prestar sus servicios de esta forma”.

Destacó que “los objetivos de esta nueva normativa están encarados firmemente en facilitar la contratación de empleo decente tan necesaria en nuestro país, como habla la OIT, con un piso de garantías y derechos laborales para los trabajadores”. “Estamos en condiciones de alcanzar consensos para un dictamen unificado, que no van a abarcar cuestiones particulares que luego sí harán los convenios colectivos”.

Por su parte el diputado Fabio Quetglas (UCR Buenos Aires) destacó que “la legislación argentina es observada en el mundo como modelo laboral, pero que convive con una realidad laboral absolutamente deficiente”, agregó “tenemos que ver como modificamos para superar esta realidad y un punto muy importante de convergencia de todos los expositores es la certeza, la certidumbre construye futuro por lo tanto tenemos que producir una legislación clara para trabajadores y empleadores”.

Afirmó: “Profundicemos en la reversibilidad de trabajo a distancia a presencial, pero hay empresas que nacen en condición remota y en ese sentido la reversibilidad es un costo enorme” y agregó que “la ley no debe caer en particularismos, hoy se brindan todo tipo de servicios a distancia pero todo eso no puede entrar en el marco de una ley porque caeríamos en un error preciosista, no podemos regular todo eso y sí es muy bueno que sean los convenios colectivos de trabajo para establecer certezas y claridad”.

La diputada Dolores Martínez (UCR CABA) destacó que “nuestro Congreso se fortalece con el tratamiento de este tipo de leyes . Coincidió “en hacer esfuerzos en incentivos para la PyMEs y no mirar solo la coyuntura sino hacia las generaciones futuras, contar con datos certeros, para poder evaluar impactos en el sector laboral y profundizar en la búsqueda de consensos para un dictamen unificado”.

En la ronda de expositores en primer lugar habló Carolina Castro, UIA, dijo que “estamos rezagados para instaurarnos en la economía global pero tenemos capacidades importantes para hacerlo, eso tiene que ser el norte y las normas laborales tienen que brindar eficiencia y protección, consenso social y que incentive la iniciativa privada”

Laura Gimenez UIA explicó ítems en esta modalidad como voluntariedad y reversibilidad acordadas por cada una de las partes con 30 días de preaviso para ambas; respeto al principio de no discriminación; desconexión digital y control y protección de datos; Salud y condiciones de trabajo; Regulación especial para contrataciones internacionales, entre otras.

Esteban Mancuso Cámara Argentina de Comercio señaló necesario un “marco jurídico justo y sustentable en el tiempo sin perder de vista a la Pymes y a la condición en que viven hoy en Argentina”. y destacó “no regular cuestiones de futuro con cuestiones del pasado”.

Ricardo Diab CAME dijo que “representando a pymes hay diferentes instancias económicas y si no es beneficioso para empelado y empleador es dificultoso, por oneroso y demasiadas condiciones”, dijo que “ninguna PyME puede absorber ahora esto y hay que regularlo entre las partes con flexibilidad y de forma equitativa”.

Julian Moreno Pequeños y Medianos Empresarios habló de una “reducción en la economía de la que se nutren algunos pequeños comercios y el teletrabajo lo ha empeorado aun mas”, sostiene “que tiene que tener un marco claro sin recovecos en la formalidad de los trabajadores. Que el trabajador tenga derechos y demostrar relación de dependencia. Muy importante un plus salarial automático”.

Leo Bilansky Empresarios Nacionales en Desarrollo Argentino sostuvo que “Hay realidades distintas de acuerdo a la cantidad de empleados no se puede legislar genéricamente, las modalidades hay que definirlas mejor” y dijo que “las prestaciones transnacionales nos preocupan”.

Javier Montalbetti Cámara empresaria de tecnología informática y comunicaciones puso énfasis en acuerdos individuales, las pymes están menos standarizadas, las PyMES de este sector vienen muy golpeadas y la implementación llevará mas tiempo”.

Sergio Candelo Cámara Argentina de la Industria del software “seamos muy cuidadosos y tener en cuenta la competencia fuerte de gente desde afuera, nuestro sector tiene posibilidad de generar empleo de calidad con demanda del exterior por eso apoyarnos para seguir creciendo para trabajar y competir”.

Viviana Díaz abogada teletrabajo del Ministerio de Trabajo enumeró los aspectos sobre seguridad, derechos y obligaciones para los sectores implicados en esta modalidad y afirmó que “sin lugar a dudas esta ley es tan necesaria porque permitirá un cambio importante en la Argentina”.

Hector Recalde Asesor YPF afirmó que la pandemia nos condiciona y destacó “la importancia de la presencia sindical” marcó como desafío “pensar en la emergencia mas que para siempre”.

Carla Gaudensi secretaria general FATPREN “Es importante para proteger los derechos de los trabajadores, porque no está exenta de la flexibilización y precarización”.

Ramiro Albrieu Programa Desarrollo Económico Destacó “dos horizontes uno es en esta época de modalidad pandémica y el otro horizonte es como retornamos a la normalidad, y que no todos están en igualdad de condiciones”.

Marcela Vodeb Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia del Trabajo “hay un vacío legal, hay que dar respuestas y un encuadre jurídico especifico o contratos a través de convenios de trabajo”.

Graciela Craig Asociación Nacional de Jueces del Trabajo “El trabajo remoto no es nuevo lo difícil es separar la vida personal y la laboral poniendo énfasis en lo emocional”.