Libros: “De alemanes a nazis 1914-1933”

“Durante décadas Adolf Hitler y los nacionalsocialistas han sido analizados como el producto de una situación de emergencia extrema”, dice Frietzsche en este libro publicado en 2008 pero que ahora ve su segunda edición. En el prólogo a la edición en español, el autor adelanta su hipótesis y advierte que el fenómeno nazi “no puede ser reducido a una mera reacción a una época de crisis económica”.

“Lo que más me sorprendió mientras investigaba el material de este libro en los archivos de Alemania a principios de los años 80 fue la profundidad de la hostilidad política entre la izquierda y la derecha en el período de Weimar”, revela este doctor en historia de la Universidad de California en Berkeley, y añade que encontró una “insurrección nacionalista juvenil y enérgica que se orientaba hacia los ideales patrióticos de la guerra mundial”.

Contrariamente a lo que se suele sostener sobre los motivos que llevaron a los alemanes a impulsar a los nazis al poder en el decisivo 1933, la investigación plantea que el levantamiento de ese año fue un alzamiento “optimista orientado hacia el futuro”.

“Para comprender la aparición de los nazis, debemos analizar la transformación que produjo la guerra en la idea de nación así como el impacto que provocó la derrota de los alemanes”, agrega Frietzsche que comienza su análisis en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y su desarrollo a la par de la actitud del pueblo alemán frente al conflicto bélico.

El valor agregado de la investigación de esta obra reside en la exhaustiva búsqueda de los testimonios de los ciudadanos de distintos puntos de Alemania y los sucesos políticos que se desenvolvieron hasta 1933.

“La aparición de los nazis no fue simplemente el resultado de una situación de emergencia económica (…) ni una forma de protesta para expresar su disconformidad con la política de Weimar”, afirma este libro.

“Para estudiar el nazismo hay que entenderlo tanto en términos de ideas y deseos como en términos de traumar y penurias”.

Sobre el autor

Peter Fritzsche es Doctor por la Universidad de California en Berkeley, es profesor de historia moderna europea y alemana. Se especializa en investigaciones comparativas sobre la memoria y la identidad, y los usos vernáculos del pasado en la Europa contemporánea. Sus estudios más recientes exploran la vida cotidiana bajo el Tercer Reich y la situación de los países ocupados por el nazismo.

Entre sus publicaciones, cabe destacar Rehearsals for Fascism. Populism and Political Mobilization in Weimar Germany (1990); Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna (Siglo XXI, 2008), y An Iron Wind. Europe under Hitler (2016). Junto con Charles C. Stewart, ha editado Imagining the Twentieth Century (1997).

Ficha Técnica

Título: De alemanes a nazis 1914-1933

Autor: Peter Fritzsche

Editorial: Siglo XXI Editores

Edición: Segunda

Formato: 14 x 21cm

Tapas: Rústica con solapas

Colección: Hacer historia

Traducción: Jorge Salvetti

Páginas: 208