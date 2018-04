Lopérfido, tras su despido: “El gobierno me dejó solo”

El exfuncionario de la alianza Cambiemos analizó su paso por la administración de Mauricio Macri y su enfrentamiento con organismos de Derechos Humanos.

El ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido consideró que el Gobierno nacional lo “dejó solo” y cuestionó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que “es un gobierno que no tiene ni la más pálida idea de lo que es la política cultural”.

“Sí. Pero no los cuestiono. Yo no necesito al gobierno para que me defienda”, dijo Lopérfido al ser consultado sobre si el Gobierno lo “dejó solo” tras sus polémicas declaraciones sobre los desaparecidos.

En declaraciones a Infobae, el dirigente consideró que “los derechos humanos no son solamente lo que pasó en los 70, los derechos humanos se violan en la Argentina todavía cuando hay gente que muere de un tiro porque va caminando por la calle”.

“Lo que pasó fue un enfrentamiento con fanáticos que no quieren entender la razón de otro”, evaluó Lopérfido sobre el conflicto que protagonizó.