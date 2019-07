Cuando en 1977 se estrenó el Episodio IV, nadie se imaginaba que esta aventura galáctica sería el principio de una saga que hoy nos sigue sorprendiendo. George Lucas, su creador apostó todo lo que tenía para filmarla y convenció a la 20th Century Fox para distribuirla.

Así fue como ganó 7 Oscars, lo que le dio a Lucas lo necesario para realizar los episodios II y III, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi.

La Editorial Taschen acaba de lanzar, “Los Archivos de Star Wars, 1977-1983”, un libro de lujo de tamaño XXL , con fotos inéditas y documentos con datos poco conocidos de la Princesa Leia, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, el Dúo Han Solo y Chewbacca y los droides C-3PO y R2 –D2, entre otros, y del villano Darth Vader.

Gracias al trabajo de Paul Duncan, se rescataron guiones, bocetos de producción, carteles originales, fotos del rodaje.

Además cuenta con el reportaje de Duncan a Lucas, para el que se reunieron varios días hablando no solo de la trilogía sino también de religión, su infancia.

Lucas cuenta sobre sus inicios como guionista de la mano de Francis Ford Coppola, a quien confesó que no quería escribir. La respuesta de Coppola fue contundente “Nunca serás un buen director si no te conviertes en un buen guionista”. Confesó no ser capaz de escribir un guión. Francis le enseñó que la forma de escribir “es hacer un borrador y hacerlo rápido”, nunca volver atrás hasta no haberlo terminado, ver entonces lo logrado y lo que habrá que reescribir.

Lucas admite que no hubiera podido escribir si no fuera por Francis, y aunque aún no le gusta escribir, ahora sabe.

La franquicia Star Wars es la más cotizada en la industria cinematográfica, seguida por Harry Potter y James Bond.

Desde 2012 está en manos de The Walt Disney Company, la multinacional compro Lucas film Limited en 4 millones de dólares..Lucas Film era la propietaria de todos los derechos de Star Wars y de la franquicia de Indiana Jones. Lucas recibió la mitad en efectivo y el resto en acciones. Bob Iger, presidente de Disney, anuncio que harían una nueva trilogía. El 1er episodio se estrenó en 2015 y prometió que había Star Wars para rato, al menos hasta el 2030.

En estos momentos se está filmando el Episodio IX “ El ascenso de Skywalker” en Londres. Que pondrá fin a la tercera trilogía, que será estrenada antes de Navidad.

Han confirmado la presencia entre otros de Daisy Ridley (como Rey), Adam Driver (como el malo Kylo Ren) y confirmaron que estarán los mas veteranos de Star Wars, Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) y Billy Dee Williams (Lando Calrissian)

El papel de la Princesa Leia Organa, será interpretado nuevamente por Carrie Fisher (ya fallecida), usarán imágenes inéditas hechas para el episodio VII, El despertar de la Fuerza. No pensaban hacer una nuevo casting para ese rol, ni usar una animación computarizada. Con el permiso de su hija Billie, encontraron la forma de honrar su legado y el papel de Carrie como Leia.

Los fanáticos de Star Wars esperan la apertura de áreas temáticas dentro de los parques de Disney. Galaxy Edge, estará en California, otro en la Florida. La idea es recrear Black Spire Outpost, un pueblo imaginario de un planeta nuevo. Hay replicas de las naves a escala real de A-Wing y el caza estelar TIE, los visitantes podrán armar su propio sable láser o diseñar el Droid que deseen. Hay lugares para comer inspirados en la cantina Mos Eisley.

El dueño de la Agencia Digital Thet Studio, Teban Kim, coleccionista de Star Wars, a la pregunta ¿Qué religión tiene? Contesta JEDI.

La idea de Lucas lo logró, fascinando a los espectadores con la historia que traspasó generaciones convirtiéndose casi en eterna.