Los candidatos de Batistuta picaron en punta para dirigir a las selecciones juveniles

El experimentado Francisco Ferraro y la dupla integrada por Roberto Ayala y José Chamot, dos proyectos impulsados por Gabriel Batistuta, resultaron seleccionados junto a los de Adrián Domenech y Miguel Micó para hacerse cargo de los seleccionados juveniles de AFA, algo que quedará determinado el próximo miércoles durante una reunión que mantendrán los elegidos con el Comité de Regularización y los seis jurados dispuestos por este organismo para analizar cada una de las presentaciones.

El proyecto de Micó lleva como ayudante de campo al ex Lanús, Rolando Bertolini, mientras que Adrián Domenech va solo y Ferraro (fue campeón mundial sub 20 con Argentina en Holanda 2005) cuenta con otro experto, aunque en este caso en la preparación física, como Gerardo Salorio, ex integrante del cuerpo técnico de José Pekerman.

El sexteto de jurados que eligió el Comité de Regularización lo integran Mario Griguol, Oscar López, Carlos Aimar, Ramón Cabrero, Francisco Sá y Carlos Mac Allister en su carácter de Secretario de Deporte de la Nación.

Armando Pérez, titular del Comité, aclaró que se les solicitó a los seleccionados que “pulan sus proyectos y los presenten ya completamente constituidos el próximo miércoles”, cuando el organismo que preside y que además integran Javier Medín, Carolina Cristinziano y Pablo Toviggino se reúna con ellos y con los seis jurados en la sede de AFA.

“Puede ser que resulte elegido un solo proyecto y que se haga cargo de todo, o bien que según los criterios se puedan distribuir dos, tres o los cuatro, en las distintas categorías de juveniles”, anticipó Pérez.

Desde que se fue Humberto Grondona (hijo) de la conducción del sub 20 que el cargo quedó acéfalo, y más allá de las intervenciones circunstanciales de Jorge Olarticoecha y Ariel Paolorrosi (también presentó uno de los 44 proyectos), no hubo ni por asomo un candidato a reempĺazarlo.

Martino, que se encuentra en los Estados Unidos para negociar su ingreso a Atlanta, un equipo del Estado de Georgia, de la MLS (fue fundado en 2014) que empezará a competir a partir de la próxima temporada que arrancará en abril de 2017 y cuenta en su nómina con el ex San Lorenzo Héctor Villalba (está jugando a préstamo en Tijuana, de México), siempre impulsó para ese puesto a su amigo Jorge Theiler, técnico de las inferiores de Newell’s Old Boys.

Sin embargo los pedidos del ‘Tata’ fueron desoídos, a tal punto que en una reunión con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, éste le dijo que cuando le negaron a Theiler “tendría que haber renunciado”. Eso ocurrió unos días antes de partir el seleccionado argentino a los Estados Unidos para jugar la Copa América. Al regresar Martino hizo efectiva su dimisión, y algo de ese tema lo rozó: los clubes del exterior y de Argentina les negaron los jugadores sub 23 que había solicitado para participar de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. También le debían ocho meses de salario.

Su reemplazante, Edgardo Bauza, ya anunció que se va a “involucrar en la elección del próximo entrenador de los juveniles”. A poco de asumir estuvo cuatro horas reunido con César Luis Menotti “hablando de todo”, y después el ‘Flaco’ presentó su proyecto junto a Rubén José Rossi.

El ‘Patón’ y el ‘Flaco’ son rosarinos y de Central. El futuro podía unirlos, pero hoy esa posibilidad quedó trunca porque el proyecto de Menotti no fue seleccionado. La injerencia de Bauza se ve que empezará más adelante.

Los nombres propios de los 44 proyectos presentados ante las autoridades de AFA de los que 40 fueron descartados por el jurado que esta eligió son los siguientes:

1) Néstor Apuzzo-Javier Zanetti-Miguel Brindisi

2) Gabriel Batistuta-FRANCISCO FERRARO-Gerardo Salorio

3) Gabriel Batistuta-ROBERTO AYALA-JOSE CHAMOT

4) Fernando Berón

5) Luis Manuel Blanco

6) Horacio Bongiovanni-Víctor Bottaniz

7) Gustavo Alberto Caik

8) Ricardo Caruso Lombardi

9) Victorio Cocco-Enrique Borrelli

10) Alejandro Cremer Roussy

11) Leonardo Díaz

12) Marcelo Díaz

13) Marcelo Di Gregorio

14) ADRIAN DOMENECH

15) Alberto Fanesi

16) Sergio García

17) Julián Genoud

18) Jorge Luis Ghiso-Víctor Bottaniz-Jorge Ignacio Ghiso

19) Alejandro Gil

20) Oscar Gissi-Roberto Rogel

21) Ariel Guevara-Rodolfo Morel

22) Orestes Katorosz

23) Eduardo Javier López

24) Miguel Ángel López

25) Mauricio Sebastián Martinoni

26) César Luis Menotti-Rubén José Rossi

27) Juan Carlos Merlo

28) Daniel Messina

29) MIGUEL MICO-Rolando Bertolini

30) Claudio Nigretti

31) Jorge Olguín-Omar Larrosa-Leopoldo Jacinto Luque

32) Carlos Pachamé

33) Ariel Paolorossi

34) Rodolfo Pereira

35) Oscar Regenhardt-Alejandro Valverde-Alejandro Albamonte

36) Fabián Ríos-Sergio Rodríguez

37) Víctor Hugo Ríos

38) Roberto Sanagua

39) Jorge Solari (Renato Cesarini)

40) Julián Tartaglia

41) Guillermo Trama

42) Claudio Vivas

43) Andrés Yllana-Mauro Camoranesi-Enzo Noce

44) Marcela Alejandra Zalazar

