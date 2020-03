Los diputados le piden a la Justicia liberar cuentas bancarias de alimentos

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA), junto a legisladores de distintos partidos y provincias, solicitaron al Poder Ejecutivo la liberalización y agilización del pago de depósitos alimentarios judicializados que se cobran únicamente en los bancos y que hoy se encuentran cerrados.

A través de un proyecto de resolución, solicitan al Poder Judicial de la Nación que arbitre, en forma urgente, los medios necesarios para liberar y agilizar el cobro de los depósitos por alimentos dispuestos en el marco de procesos judiciales debido a que esa cuenta – a diferencia de otras- no permite operar por débito o realizar operaciones online. Asimismo, se implementen medidas en igual sentido para los Poderes Judiciales provinciales que cuenten con sistemas de cobro similar al que utiliza la Justicia Nacional.

Las restricciones de circulación actúan como obstáculo para el cobro de los fondos depositados en el marco de contiendas judiciales por alimentos. Las mujeres que tienen dispuesta por orden judicial una cuota alimentaria, no pueden cobrar por no poder concurrir al banco y no pueden disponer de este dinero, porque la cuenta no permite operar por débito o realizar operaciones online, como compras en supermercados, y otras.

“Los depósitos por alimentos dispuestos por causas judiciales se cobran únicamente en los bancos, hoy cerrados. Esta situación debe ser atendida urgentemente, teniendo en cuenta que suspender el cobro de dichas sumas de dinero, perjudica directamente el bienestar de las niñas y niños, siendo que el objetivo de estas cuotas está fijado en función de las necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación”, explicó Carla Carrizo.

“Necesitamos actuar rápido y unificar procedimientos de cobro online en todas las provincias. La infancia no puede esperar”, finalizó Carrizo.

Acompañan a Carla Carrizo con sus firmas en esta iniciativa Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, José Riccardo, Lorena Matzen, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Gabriela Burgos, Roxana Reyes, Gonzalo del Cerro, Miguel Nanni, Gustavo Menna, Estela Regidor, Leonor Martínez, Francisco Sánchez, David Schlereth, Mercedes Joury, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.