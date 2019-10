Los dirigentes de Rosario Central reclamarán por los tres últimos arbitrajes

Los dirigentes de Rosario Central reclamarán ante sus pares de la Superliga Argentina de Fútbol que revisen las actuaciones de los árbitros en los últimos tres partidos en los que el equipo «canalla» empató con Racing y Lanús y perdió con Vélez Sársfield.

«Desde el domingo en Rosario no se habla de otra cosa que no sea del penal que no le cobraron a (Emanuel) Brítez. Te digo más, si el árbitro cobraba después el penal en contra por la mano de (Fabián) Rinaudo no sé qué podría haber pasado», le dijo a Télam un vocero de la comisión directiva del club del barrio de Arroyito.

«Estamos muy preocupados por los arbitrajes en contra de Central en los tres últimos partidos: contra Racing el árbitro, a instancias del juez de línea, nos anuló un gol lícito de (Claudio) Riaño, que estaba un metro habilitado y no cobró un grosero penal del arquero a (Lucas) Gamba», apuntó.

Asimismo, la fuente recordó que «contra Lanús hubo una plancha muy alta de (José) Sand a (Nahuel) Molina, a los cuatro minutos, en la que el árbitro no le sacó ni amarilla, y lo del otro día contra Vélez fue insólito porque el juez estaba de frente a la jugada, la pelota ya había pasado, estaba a un metro y medio y no cobró un penal clarísimo de (Agustín) Bouzat a Brítez, que vio todo el mundo menos él».