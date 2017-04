Para los gremios docentes, el Gobierno bonaerense quiere “eliminar la paritaria”

Mirta Petrocini, de la FEB, consideró que María Eugenia Vidal pretende “avanzar sobre el Estatuto del Docente”. En tanto, Roberto Baradel, de SUTEBA, dijo que para solucionar el conflicto salarial hay que reconocer la “pérdida” del poder adquisitivo.

Gremios docentes bonaerenses advirtieron este martes que el gobierno provincial pretende “eliminar la paritaria”, y consideraron que la “clave” para solucionar el conflicto salarial es reconocer la “pérdida” del poder adquisitivo.

Así lo indicaron luego de que el gobierno bonaerense ofreciera a los docentes un incremento del 20 por ciento en tres cuotas, más una suma fija de 750 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y un adicional anual por presentismo de $5.300 en el ingreso promedio.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró que con la nueva oferta, el 50% de los maestros ganará “23 mil pesos o más” este año y analizó que algunos gremios “reconocieron avances”.

En ese escenario, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Mirta Petrocini, evaluó que “la propuesta de acuerdo educativo del Gobierno, esconde un claro intento por eliminar la paritaria y avanzar sobre el Estatuto del Docente”.

“La oferta se presenta a la sociedad como un acuerdo integral y profundo, cuando en realidad tiene muy pocas precisiones y pretende que no se discuta salarios hasta 2020, en un contexto tan cambiante como el de nuestro país”, enfatizó la dirigente.

En declaraciones radiales, Petrocini señaló que “una gran parte de la propuesta está basada en el presentismo, que no solamente limita el pleno ejercicio de un derecho, sino que se supedita a proyecciones anuales y no a números reales”.

“En primer lugar, el presentismo que propone la provincia es no remunerativo, es decir que no va al básico y no lo reciben los jubilados.

En segundo lugar, se abonará de acuerdo con la disminución interanual de la masa salarial en suplencias, siempre que esa reducción sea de al menos un 10%”, argumentó.

Petrocini señaló que “también se propone un plus por capacitación, pero no se dan mayores precisiones”, por lo cual consideró que “es una nueva falta de datos en esta pretendida profundización de la discusión educativa”.

El secretario general del gremio SUTEBA, Roberto Baradel, consideró que el gobierno de María Eugenia Vidal está “con una postura de querer instalar e imponer una pauta”.

“Creo que la clave está en que reconozcan la pérdida del poder adquisitivo”, evaluó y apuntó: “Hay dos partes de la negociación. Una es lo que podemos discutir con la provincia y la otra es la que se discute a nivel nacional”.

“La provocación es no convocar a la paritaria. Estaremos en la escuela itinerante hasta el 5 de mayo, a no ser que suceda otra cosa”, advirtió.

