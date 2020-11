«Los jubilados perdieron entre mil y cuatro mil pesos mensuales este año»

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, advirtió este miércoles que “los jubilados están perdiendo entre mil y cuatro mil pesos por mes en sus ingresos y el Gobierno pretende profundizar ese ajuste”.

En declaraciones periodísticas, la legisladora nacional sostuvo que “desde que Alberto Fernández llegó al poder los jubilados que perciben la mínima perdieron mil pesos por mes, mientras que los que ganan 30 mil pierden hasta 4 mil pesos mensuales, si uno lo compara con la fórmula aprobada en 2017, en medio de una situación violenta por parte del hoy oficialismo”.

“El Gobierno está haciendo el ajuste que pide el Fondo Monetario con los jubilados”, expresó Ocaña y agregó que “pretenden achatar la curva jubilatoria, que todos ganen la mínima y dependan de subsidios, pero esta fórmula ya se probó cuando Cristina Kirchner era Presidenta con muy malos resultados y pérdidas en sus ingresos”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública indicó que “debemos discutir un sistema jubilatorio sostenido en el tiempo, pero no con un ajuste brutal contra los jubilados” y añadió que “en el mundo los salarios y jubilaciones se ajustan por el índice de inflación, por eso no se entiende por qué el Gobierno no quiere hacerlo”.