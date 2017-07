Lousteau también se sumó a hacer campaña contra Cristina

“Si existe la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva, algo estamos haciendo mal”, dijo el exembajador en EE UU de este Gobierno y candidato a diputado por Evolución.

El precandidato a diputado por Evolución, Martín Lousteau, afirmó este viernes que “si existe la posibilidad de que Cristina Kirchne vuelva, algo estamos haciendo mal”.

“Yo no tengo dudas de que Cristina Kirchner es el pasado. No discutimos con suficiente énfasis todos los problemas que hubo, entre ellos las causas por corrupción, porque sino nadie creería que volver al pasado es mejor. Dejaron más inseguridad y pobreza, trenes que no funcionan”, afirmó Lousteau.

En declaraciones a la radio AM 950 Belgrano, el candidato a diputado consideró por otra parte que en la Ciudad de Buenos Aires “si hablamos de la enorme cantidad de plata que se tiene, poco se modificó la calidad de vida de los porteños”.

“No hay veredas limpias ni mejorías en salud, yo al menos no lo noto”, señaló el exembajador en Estados Unidos, “, afirmó el precandidato.

Para Lousteu, “la ciudad tiene un montón de espacios mal concesionados, por todo el Buenos Aires Design se pagaban 48 mil pesos y con Costa Salguero sucede lo mismo”.