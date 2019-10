El lunes 18 el dólar oficial arrancará en 65$, el blue en $75 y US$43.500 M de reservas

El dólar oficial trepó este viernes a un récord de $65 en un mercado recalentado por una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones, que impulsó al blue a superar los $75 y al Contado con Liquidación por encima de los $81. Esos será los valores para la apertura del lunes 18/10 una vez conocidos los resultados de las elecciones presidenciales, donde se aguarda con expectativa la reacción de los mercados y del Gobierno nacional, que podría endurecer el cepo cambiario.

El Banco Central intentó moderar la suba del dólar vendiendo reservas, pero la estrategia no funcionó para contener los movimientos del tipo de cambio.

Según un promedio publicado por el Central, la moneda norteamericana en el sector minorista terminó la última rueda financiera antes de las elecciones a $60,19 para la punta compradora y a $65 para la vendedora.

De ese modo, tocó un nuevo máximo histórico y acumuló en la semana una ganancia de $4,27.

En el Banco Nación, operó a $65, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Banco Piano, a $66,40, seguido por el Santander, a $66.

El blue saltó más de $5 al ser ofrecido a $75,50, mientras el Contado con Liquidación se ubicó en $81,18.

En el sector mayorista, el dólar ganó 55 centavos frente al jueves y fue ofrecido a $60, mientras en la semana acumuló un avance de $1,65.

Este viernes, también marcó un récord el volumen de negocios concretados en el segmento de contado dado que llegó a US$ 1.152,235 millones.

En lo que va del mes, las reservas del Central bajaron casi US$ 3.500 millones. Este viernes cayeron en US$ 883 millones y quedaron en US$ 43.503 millones, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el Resumen diario de variables financieras.

De esta manera, el nivel cayó en US$ 1.755 millones respecto del cierre de ayer, cuando se ubicó en US$ 45.258 millones.

Según fuentes del BCRA, «aproximadamente la mitad de la caída de las reservas de hoy se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles».