Macri intenta reconciliarse con los militares y les aumenta 20% los salarios

El Gobierno nacional anunció este jueves que mejorará los salarios de los militares en un 20 por ciento, luego de la polémica por la cancelación del tradicional desfile por el 9 de Julio.

La medida fue dispuesta por el presidente Mauricio Macri, quien este jueves mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la residencia de Olivos.

Según publica Clarín, en la reunión en la que también participaron tres jefes de las Fuerzas Armadas se les confirmó el blanqueo de sumas no remunerativas que habían obtenido durante la gestión kirchnerista, que en algunos casos llegaba a ser del 50 por ciento de los salarios.

El martes, se había publicado en el Boletín Oficial la resolución conjunta 2/2018 de los ministerios de Hacienda y de Defensa, que otorgaba un incremento salarial diferenciado a las fuerzas. Ahora, Macri resolvió una mejora de la pauta salarial con un 20%, que busca la reducción de esa brecha que los haberes de las Fuerzas Armadas respecto respecto de las fuerzas de seguridad, que recibieron un 15%.

La confirmación del aumento del 20% ocurre luego de la polémica desatada en torno al cancelado desfile por el Día de la Independencia, tras que los militares anunciaran que no participarían a raíz del reclamo salarial y de que Aguad saliera a argumentar que el evento no se llevó a cabo porque iba a costar 10 millones de pesos y no se ajustaba a la política de austeridad que impulsa el Gobierno.