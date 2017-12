Macri respaldó a Abad y le dejó un mensaje a Cristóbal López

El presidente Mauricio Macri, advirtió este martes que “no hay magia” para erradicar la pobreza sino sólo crear más empleos registrados y bien pagos, por lo que destacó el rol de las pymes y les pidió que se lancen a exportar sus productos. También respaldó al titular de la AFIP y le dejó un mensaje a Cristóbal López.

“Necesitamos que las pymes puedan crecer”, dijo el mandatario al destacar el rol de firmas que generan el 80 por ciento del empleo registrado en la Argentina, al realizar el lanzamiento de la plataforma digital “Exporta Simple”.

Se trata de un Régimen de Exportación Simplificada creado con el objetivo facilitar a los pequeños productores las operaciones de exportación, con fines comerciales, a través de Prestadores de Servicio Postal.

A través de este régimen -explican en el Gobierno- se busca potenciar el incremento de la actividad exportadora de las pymes, así como facilitar la integración con localidades de países del Mercosur para captar mercados internacionales.

Al comenzar el acto en en el predio ferial de Tecnopolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, el jefe de Estado reiteró “el compromiso” de su administración para establecer políticas en pos de “reducir la pobreza”.

En otro orden, el primer mandatario respaldó al titular de la AFIP y le dejó un mensaje al empresario Cristóbal López, que mantiene una deuda de casi $10.000 millones con el ente recaudador que le está impiendo vender la empresa: “hay que andar bien con la AFIP, si no pregúntenle a algunos que hoy están en el diario, hay que pagar los impuestos, no hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto doctor Abad?”.