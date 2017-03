Macri alentó a Vidal a dar discusión de fondo con los gremios docentes que hoy volvieron a parar

El presidente alentó a la gobernadora a seguir “dando la discusión de fondo” para “mejorar la calidad de la educación pública” en el conflicto que mantiene con los gremios que hoy cumplieron la primer jornada de un paro por 48 horas en reclamo de un aumento salarial.

El presidente Mauricio Macri alentó este miércoles a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a seguir “dando la discusión de fondo” para “mejorar la calidad de la educación pública” en el conflicto que mantiene con los gremios docentes bonaerenses, que hoy cumplieron la primer jornada de un paro por 48 horas en reclamo de un aumento salarial.

“Gobernadora, la quiero alentar. Sé que estamos en una discusión de fondo cuando decimos que queremos mejorar la calidad de la educación pública, es lo que hace que todos los chicos tengan las mismas oportunidades, por lo que queremos que este debate llegue hasta el final”, dijo Macri al encabezar el acto de inauguración del Centro de Transbordo Constitución en la ciudad de Buenos Aires junto a Vidal y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, el jefe de Estado exhortó a “no detenernos frente a aquellos que quieren que este cambio no avance” y apuntó a que “tenemos que demostrarles nuestra convicción y desde esa convicción convencerlos” porque “la batalla que estamos dando son las batallas por el futuro”.

Pese al rechazo de la última oferta que presentó el gobierno el martes y el paro dispuesto por los sindicatos docentes, tanto Vidal como el director general de Cultura y Educación provincial, Alejandro Finocchiaro ratificaron que volverán a convocar a los gremios.

Vidal insistió este miércoles en que los gremios docentes “dejaron de discutir salario y empezaron a hacer política gremial y partidaria”, y aseguró que la gente espera que dé “las peleas que valen la pena”.

“Para hacer lo mismo que otros políticos, lo hubiesen votado a Aníbal Fernández”, dijo en referencia a su competidor por el Frente para la Victoria en las elecciones en las que ella resultó electa.

Explicó que los gremios empezaron a hacer política “porque llevamos diez reuniones formales, seis propuestas cada una mejor que la otra, incorporando lo que ellos pedían, y la respuesta fue el paro de hoy y mañana”.

“No puedo más que entender que la intransigencia de los gremios tiene que ver con cuestiones partidarias, porque piensan que la extensión de un conflicto puede desgastarnos políticamente, a mí y al Presidente, y nos hace daño en un año electoral”, detalló la gobernadora.

Sin embargo, aclaró que “no voy a especular con el daño electoral. Voy a dar la pelea que tengo que dar por esos chicos que encuentran la escuela cerrada” y aseguró que pidió a los gremios “trabajar juntos para disminuir el ausentismo injustificado y usar ese dinero para aumentar el salario de todos los docentes”, aunque lo rechazaron.

“La provincia de Buenos Aires gasta por año 14.000 millones de pesos en suplencias. Hay un abuso de las licencias. Queremos controlar más pero los dirigentes gremiales tienen que acompañar”, indicó la gobernadora.

Pese a las diferencias y a las medidas de fuerza ratificó que “seguiremos llamando al diálogo para dar la discusión profunda, de fondo, que no sólo es la discusión salarial, sino que cambie la educación”.

Las diferencias también surgen en torno al nivel de acatamiento al paro: mientras para el gobierno la adhesión es cada vez menor y no supera el 35 por ciento, para los gremios la primer jornada tuvo un acatamiento del 70 por ciento, según confió a Télam una fuente del Frente Unificado Docente.

En la misma sintonía, el titular de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro, adelantó hoy que la provincia va a “volver a convocar a los gremios docentes” para buscar un acuerdo relativo a las paritarias, y negó que la cuestión vaya a resolverse a través de un decreto. Esa, dijo, fue una inversión “instalada” por los propios sindicatos.

“Vamos a volver a convocar a los docentes. No va a haber decreto. El decreto no es una opción, es más, el tema del decreto que salió tanto en los medios no lo hemos instalado nosotros, lo han instalado los gremios”, aseguró el funcionario en Radio Continental.

En tanto, insistió en radio Rivadavia en que el paro es “político, impulsado por un sector del kirchnerismo para golpear al gobierno” e “ilegal, porque rige la conciliación obligatoria”.

El martes, los docentes bonaerenses rechazaron un aumento salarial del 19% en tres cuotas con actualización por inflación y una compensación por 2016 formulada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la reunión de la mesa técnica salarial llevada a cabo en La Plata.

Además, los sindicatos salieron al cruce de la propuesta del gobierno de una mejora salarial para los maestros atada a la baja del ausentismo, al consignar en un comunicado que la administración estatal es quien “contrata por millones de pesos las prestatarias” que controlan las licencias médicas.

La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, consideró hoy que “destrabar” el conflicto con los docentes depende de la “decisión del gobierno” de la provincia.

“Es decisión del gobierno destrabar este conflicto” con los docentes, dijo Petrocini en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, en las que analizó que “desde el 6 de febrero hubo reuniones formales e informales. Los ministros aluden que nuestro planteo es 35% de aumento o paro y no es tan así”.

Analizó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “siempre formuló las mismas propuestas, con diferencia de un punto”, cuestionó el hecho de que no haya un “reconocimiento por la pérdida de salario de 2016” y añadió que “sólo ofrecen una cifra compensatoria de 500 pesos por única vez no remunerativa”.

“Buscan cambiar el eje de la discusión. Acá no hay fantasmas, que no busquen afuera lo que hay que resolver adentro”, expresó Petrocini y agregó que “si hay política, la instaló el propio Gobierno: acá no hay nada por fuera de la discusión salarial”.

Con relación a la propuesta del gobierno de trabajar para reducir el ausentismo con el objetivo de obtener más recursos para salarios, Petrocini dijo que el planteo sindical es “trabajar sobre el ausentismo, pero estamos pidiendo informes, datos, estadísticas sobre las cuales trabajar y que las tiene el Estado empleador”.

“La Dirección de Escuelas contrata una empresa que controla, otorga y rechaza las licencias, hace auditorías. Pero nosotros no sabemos qué datos maneja. Nosotros no avalamos los abusos en las licencias”, explicó.

La dirigente docente manifestó que “es el Estado quien debe controlar y el que tiene todos los mecanismos de control sobre los certificados médicos de los docentes” y reconoció que “el tema de las suplencias lo queremos discutir”.

Me gusta: Me gusta Cargando...