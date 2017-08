Macri: “El cambio está más vivo que nunca”

El presidente celebró en el búnker de Cambiemos en Costa Salguero en distritos como Santa Cruz, San Luis y La Pampa, así como también valoró el inicial triunfo en parcial en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Mauricio Macri subrayó este domingo que “el cambio está más vivo que nunca” y remarcó las victorias en distritos como Santa Cruz, San Luis y La Pampa, así como también valoró el inicial triunfo en parcial en la provincia de Buenos Aires.

En su discurso en el búnker de Cambiemos en Costa Salguero, el jefe de Estado también hizo un llamado a la oposición a “encontrar políticas de largo plazo” en conjunto.

“El cambio está más vivo que nunca. Este cambio no es propiedad de un Gobierno, es de todos los argentinos”, sostuvo el mandatario, acompañado por los precandidatos porteños y bonaerenses.

Junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el líder del PRO remarcó el triunfo en Córdoba y destacó que los votantes de esa provincia fueron “los primeros que impulsaron el cambio”, así como también las victorias en Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, San Luis y La Pampa.

Sin embargo, subrayó el primer puesto obtenido en Santa Cruz y felicitó “a los santacruceños, que se han sumado al cambio” y agregó: “Vamos Eduardo Acosta y Roxana Reyes, que va a haber mucha tarea por hacer”.

A la vez, se refirió a las críticas de por qué no confrontó más con la expresidenta Cristina Kirchner y no dio más detalles de la situación en la que recibió el Gobierno: “Liderar a partir de la confrontación no genera un mejor futuro”, señaló.

Y, para cerrar su presentación, hizo un llamado a la oposición: “Me comprometo a seguir invitándolos a encontrar políticas de largo plazo en las que podamos trabajar juntos”.