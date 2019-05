Macri tras inaugurar el Viaducto Mitre: “este es el rumbo, por más dudas que haya”

El presidente Mauricio Macri, al inaugurar este viernes el viaducto del Ferrocarril Mitre, en el barrio porteño de Belgrano, se preguntó “por qué” los “anteriores gobiernos, de distintas banderías”, prometieron obras y “no las cumplieron” y “adónde fue a parar el dinero de todos los argentinos”, a la vez que insistió en que “éste es el rumbo, por más dudas que haya, es por acá”.

Macri inauguró el Viaducto Mitre junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que beneficiará diariamente a más de 200.000 personas entre usuarios del servicio y vecinos que se movilizan en su zona de influencia, y que permitirá eliminar ocho cruces con barreras en la ciudad de Buenos Aires.

En su discurso, se preguntó: “Qué hubiese sido si los gobiernos anteriores, de distintas banderías, se hubiesen comprometido a trabajar como un gran equipo, sin mezquindades, sin egos, con transparencia».

«Qué Argentina tendríamos», repreguntó, y apuntó: «Por qué no hicieron estas obras, por qué prometieron estas obras y no las cumplieron, cuáles fueron sus prioridades y adónde fue a parar el dinero de todos los argentinos”.

“Muchas preguntas y no tenemos respuestas”, añadió el jefe del Estado.

Luego, remarcó: “Lo importante es que siento que aprendimos, que entendimos que dependemos de nosotros, con la verdad sobre la mesa, nosotros venimos a encarnar un cambio que arrancó mucho antes de que gobernásemos la ciudad y ahora lo estamos llevando a todo el país».

Puntualizó que ese cambio «tiene que ver con estos cimientos que estamos construyendo y que no se hacen de un día para otro; es un desafío pero es el premio hacia un futuro mejor para todos”.

Macri insistió en que “éste es el rumbo que nos lleva al futuro y cada obra que terminamos nos acerca un paso más a esa Argentina que queremos”.

“Claramente demuestra –enfatizó- que sí se puede, demuestra que si hay honestidad, compromiso y trabajo, se puede; entonces por más dudas que haya hoy les vuelvo a decir es que es por acá, argentinos es por acá”

En otro tramo de su discurso, Macri puso de relieve la importancia de la obra. “Es mucho tiempo 100 años, pasaron muchísimas cosas en el mundo entero durante esos 100 años, y lo que sentimos es que tal vez en la Argentina no pasaron tantas como debieran haber pasado, que fuimos perdiendo algunos trenes…”.

En ese punto, respecto de la obra inaugurada, festejó el hecho de que “le va a cambiar el día a cientos de miles de personas; este viaducto es realmente tiempo ganado a la vida, ganado para crear futuro”.

Por eso, además de felicitar a todos sus colabores que participaron de la construcción del viaducto, que “se inició a fines de 2013”, recordó que “había muchas trabas, obstáculos, no podíamos coordinar muy entre el gobierno de la ciudad y el nacional en aquella época”.

El Presidente destacó también el aporte de la “actividad privada en lo que hace a las empresas constructoras, dos empresas tradicionales, Chediack y Roggio, que se animaron a traer esta técnica constructiva nueva, esta innovación tecnológica, y la pusieron en marcha, y ahora tal vez van a seguir haciendo este trabajo en otras partes el mundo”.

“Esto no fue una casualidad, esto es causalidad, haber entendido que había que construir las bases, los cimientos, que no se hacen de un día para el otro, que no hay soluciones mágicas, hay trabajo y una solución concreta”.

Macri explicó que “en toda la historia de la ciudad se habían hecho 4 pasos a nivel, y en los primeros 8 años (de su gestión porteña) hicimos 24, y Horacio (Rodríguez Larreta) ya va por 5, y con este viaducto son como 12 de un saque, juntos”.

En ese plano, rescató que “lo importante de todo esto es entender que esto es parte de una de las bases de la Argentina del futuro, que es la revolución de los trenes”.

El jefe del Estado ponderó asimismo que en los tres años y medio de su administración “se invirtió en que todas las líneas de trenes tengan freno automático, para evitar cualquier otra tragedia en el futuro, por una distracción o un error humano”.

“Estamos invirtiendo en vías, en señalización, en estaciones, en equipamiento, en capacitación de conductores; todo eso es parte de esos cimientos sobre los cuales se desarrolla y crece un país”, finalizó Macri.