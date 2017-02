Macri pidió inversiones y recibió elogios de Rajoy

En una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de La Moncloa, el presidente Mauricio Macri y el mandatario español Mariano Rajoy celebraron el relanzamiento de la relación bilateral y el impulso a las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. También se mencionó el tema inversiones y la situación de Venezuela.

Macri afirmó este jueves (23/3) que la visita de Estado a España es la ocasión para “relanzar” la relación bilateral, “fortaleciendo la confianza” e invitando a los españoles a “desarrollar todas las capacidades que tienen en conjunto con los argentinos”, durante una conferencia de prensa con su par español, Mariano Rajoy. En el marco de una conferencia conjunta en el Palacio de La Moncloa.

“Es un honor su presencia aquí. A nivel personal y como presidente de la Argentina, que es un país hermano. Muchos argentinos han venido a España y muchos españoles han ido a Argentina. Los lazos son evidentes pero nos une el futuro. Las relaciones bilaterales serán mucho mejor en el futuro”, saludó Rajoy a Macri.

“Celebramos la ambiciosa política reformista que logró Macri en pocos meses. Los pronósticos económicos para 2017 son mucho mejores”, lo felicitó después y advirtió que “hay un fuerte incremento de los contactos bilaterales entre los países”. Después, aceptó que en los últimos meses, con la nueva gestión que asumió en la Argentina, “las relaciones han recobrado su tradicional vigor tras años difíciles”.

“Las decisiones que se tomaron en materia económica tendrán un efecto muy positivo para las inversiones y permitirán que invirtamos más”, dijo y, más tarde, sostuvo que, en España: “Todo el mundo percibe que Argentina está dando buenos pasos y que eso redundará en el crédito exterior y en mejoras para la gente”.

Rajoy consideró como “un efecto capital” del encuentro el avance en el acercamiento entre la Unión Europea y el Mercosur. “Creemos que un acuerdo sería muy positivo para ambos”, definió.

“Pronto los argentinos van a ver los efectos positivos de estas decisiones” prometió el mandatario español y comparó el escenario que afronta Macri con el que él abordó cuando asumió la presidencia del país europeo: “Es duro pero cuando se hace lo que se tiene que hacer eso repercute en mejoras para todos los ciudadanos. Acá tiene un país amigo”.

Macri, a su turno, recordó que visitó primero España como turista, como empresario, como presidente de Boca, como jefe de Gobierno porteño y, finalmente, como Presidente. “El afecto del pueblo argentino a los españoles es único”, sostuvo y recordó las olas inmigratorias que compartieron ambos países. Después, se permitió una broma futbolística: “Nos sacan sistemáticamente los mejores jugadores”.

“Esperamos que intensifiquen sus inversiones”, le pidió Macri. “Tenemos una primera obligación, por la cuál espero que se evalúe mi presidencia, de reducir la pobreza y crear empleo. Con socios importantes con ala afinidad lo vamos a lograr más fácil”. Y celebró el avance de las negociaciones entre los bloque regionales: “Es una oportunidad única en el marco de un mundo con mucha incertidumbre”.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron después, Macri y Rajoy coincidieron en cuestionar la situación política de Venezuela.

Al ser consultados sobre la posibilidad de que sean “significativos” y “concretos” los avances entre los bloques regionales, Rajoy dijo que espera “que haya pasos todos los días” aunque no pudo dar una fecha. “Vamos a llegar a un acuerdo político en un período no demasiado largo”, sostuvo. Macri, por su parte, dijo que percibe “un clima proclive a eso como no había antes”.

