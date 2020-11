El Maniesto Socialista de Sunkara: el socialismo contraataca

En momentos en que en la Argentina los autodenominados ‘libertarios’ acaparan la atención mediática con su retórica catastrofista promercado y agitan el fantasma de un socialismo que a escala global ya no es una amenaza al capitalismo, el escritor Bhaskar Sunkara publicó hace 2 años el Manifiesto Socialista. La obra se convirtió en un clásico en los círculos de la izquierda anglosajona, porque además de presentar la acentuación del carácter depredador del capitalismo actual y desmentir sus supuestos beneficios, también hace una fuerte crítica a los modelos socialistas pasados y presentes.

El Manifiesto Socialista del intelectual de izquierda estadounidense Bhaskar Sunkara, fue publicado en 2018 pero recién llegó a nuestro país traducido al español 2 años más tarde.

En 2018, Sunkara aún no había visto la derrota de Donald Trump en su búsqueda de la reelección presidencial y ni siquiera la de Bernie Sanders en la interna demócrata.

En tanto, en la Argentina no se había producido la derrota de Mauricio Macri, aunque Sunkara no se detuvo a analizar a nuestro país en su rápido repaso por la experiencia socialista en el mundo y su panorama actual.

El autor busca contarles a las nuevas generaciones como los millennials o los centennials, qué fue el socialismo y que vale la pena recuperar aspectos de la tradición socialista.

Sunkara apelará para esta narración a ejemplos de cómo un joven promedio vive en Estados Unidos y en Suecia, para establecer las diferencias entre ambos sistemas, en sus ventajas y desventajas.

También apelará a un ejercicio de imaginación sobre un rockero progresista que llega al poder en EEUU y cómo debe enfrentar los poderes del establishment para implementar su programa reformista del capitalismo vigente.

El autor apela a todos estos trucos en el inicio de su libro porque ha detectado que las nuevas generaciones de norteamericanos ya no se horrorizan con el término “socialista”, como los libertarios argentinos intentan instalar buscando apelar a una memoria de terror rojo que Argentina nunca vivió –más bien vivió otro tipo de terrores que impusieron las ideas liberales en materia económica- sencillamente porque no fueron influidos por la propaganda de la Guerra Fría. Aunque tampoco tienen muy en claro qué es el socialismo

En la parte más analítica del Manifiesto, Sunkara critica a la socialdemocracia por haber permitido que el capital preservara su dominación estructural.

Y hace un retrato del capitalismo actual que bien podría aplicarse a la realidad de más de la mitad de los argentinos: “la mayoría de la gente está repleta de deudas, tiene pocas protecciones laborales, pasa por dificultades para acceder a una buena atención de saluda y vivienda y no cree que el futuro de sus hijos vaya a ser mejor que el suyo propia. En esta nueva era dorada, son filántropos contra su voluntad, ya que subsidian el fastuoso estilo de los ricos”.

El autor aún cree que la clase trabajadora puede ser un agente de transformación social, pero admite que el socialismo democrático no va a resolver todos los problemas creados por el capitalismo.

Luego de un repaso histórico por el origen del socialismo, los gobiernos comunistas, las experiencias del Tercer Mundo y las socialdemocracias actuales, Sunkara cierra su libro con una capítulo titulado “cómo podemos ganar”, donde enumera una serie de consejos tácticos para que la socialdemocracia llegue al poder por la vía electoral porque “el enorme sufrimiento del mundo exige una respuesta. El desarrollo capitalista ha creado una abundancia masiva pero no ha satisfecho las necesidades básicas de los más vulnerables”.

Sobre el autor

Bhaskar Sunkara nació en los Estados Unidos en 1989. En 2010, cuando era estudiante en la George Washington University, fundó la revista Jacobin, que logró instalar el socialismo en el centro del debate político nacional. Escribe para diversos medios, como The New York Times, Le Monde, The Guardian y The Washington Post. Es, además, editor responsable de Catalyst: A Journal of Theory and Strategy. Vive en Nueva York.

Ficha Técnica

Título: Manifiesto Socialista, por una política radical en un mundo que se volvió invivible

Autor: Bhaskar Sunkara

Sello: Siglo XXI

Tapas: Rústica con solapa

Tamaño: 15,5 cm. x 23 cm. x 1,45 cm.

Páginas: 272