Denuncian que Manzur distribuye casas para personas vulnerables, entre funcionarios

La senadora nacional de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, cuestionó severamente al gobierno de Juan Manzur por un nuevo escándalo que reveló ayer una investigación del programa televisivo Panorama Tucumano, del diario La Gaceta de Tucumán. Según este informe periodístico, el gobierno de Tucumán usó los fondos enviados por el Gobierno nacional para erradicar villas y asentamientos precarios para realizar viviendas sociales pero, en lugar de adjudicar las casas a personas en estado de vulnerabilidad, las distribuyó de forma clientelar entre gremios y funcionarios. A raíz de esta investigación periodística, Elías de Pérez hará una presentación para que la Justicia tucumana investigue estas irregularidades.

La senadora utilizó su cuenta de Twitter para explicar con detalles la cadena de irregularidades del gobierno de Manzur.

“El oficialismo tucumano utilizó el Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios para repartirse las casas de Manantial Sur entre funcionarios y sindicalistas amigos. No les importa los que menos tienen”, escribió Elías de Pérez. Continuó: “El objeto del programa era atender el déficit y la demanda de vivienda de villas y asentamientos. Es decir que las casas construidas debían ser adjudicadas exclusivamente a familias que contaban con condiciones precarias de vivienda”.

“Manantial Sur es un proyecto habitacional de 2500 viviendas. Entregaron 1161 casas de las cuales, cerca del 90%, se repartieron entre los titulares del Ente de Infraestructura, Secretaría de la Gobernación, DAU, Construcciones Escolares, gremios, entre otros”. “El gremio más beneficiado fue el de ATSA, que conduce Renee Ramírez. El mismo que pone a disposición su sede para los suculentos y ostentosos asados partidarios que pagan con el dinero de los tucumanos”, añadió la senadora de la UCR.

“Además, la empresa B&M, del ex secretario de OP Mirkin, cobró el dinero para realizar las obras de infraestructura del servicio de cloacas, pero no terminó los trabajos. Hoy los tucumanos debemos pagar otra vez algo que no hizo la empresa de un funcionario”, escribió Elías de Pérez, refiriéndose al ex secretario de Obras Públicas Oscar Simón Mirkin, quién fue funcionario del gobierno de José Alperovich.

Por último, Elías de Pérez finalizó: “Al gobierno de Tucumán no les importa los tucumanos que menos tienen. Utilizaron un programa de vivienda nacional, destinado a mejorar la calidad de vida de familias que viven en situación de vulnerabilidad, como caja clientelar”.