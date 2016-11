Maradona sobre Fidel Castro: “Fue como un segundo padre”

Maradona contó que al enterarse de la muerte de Fidel vivió “un llanto infernal, porque fue como un segundo padre”. Dijo que le dio “casi asco” los festejos de los disidentes en Miami.

El extécnico de la Selección Argentina Diego Maradona contó hoy que al enterarse de la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, rompió en “un llanto infernal, porque fue como un segundo padre”, al tiempo que afirmó que le dio “casi asco” los festejos de los disidentes en Miami.

“Cuando me dijeron anoche, me agarró un llanto infernal, porque para mí fue como un segundo padre, de verdad”, sostuvo el campeón del mundo.

En diálogo con TyC Sports, el 10 recordó sus tiempos en la isla caribeña, cuando se sometió a un tratamiento para recuperarse de su adicción a las drogas: “Con Fidel tuve una relación que no sé si muchos tuvieron, ni los deportistas cubanos. Le debo muchas cosas. Me ha aconsejado mucho. Me hablaba del tema de mi enfermedad, que no fuera tonto. Estaba pendiente de lo que yo hacía y sabía lo que yo hacía todo el día”.

“Cada vez que necesitaba algo, el primero en llamarme era el Comandante”, agregó Maradona, quien resaltó la “sensibilidad de Fidel para con su pueblo” y anticipó que tras presenciar la final de la Copa Davis en Croacia viajará a Cuba para “despedir” a su “amigo”.

Asimismo, el excapitán de la Selección Argentina repudió las celebraciones que realizaron disidentes al régimen castrista en la ciudad estadounidense de Miami.

“Les quiero decir a los anticastristas que es muy doloroso y muy penoso festejar una muerte. Da casi asco”, afirmó el astro nacido en Villa Fiorito.

Respecto al porvenir de Cuba tras la muerte del líder de la Revolución Cubana, Maradona remarcó que “va a ser difícil el cambio” y advirtió: “Estamos enfrente de algo que puede pasar, que se abra Cuba o no sé si estará preparada Cuba para resolver tantos problemas que le van a ir llegando ahora que no está Fidel Castro”.

“Va a ser difícil ahora el cambio. Fidel seguía escribiendo, mandando: Seguía presente. Hoy que no está físicamente, (el presidente de Cuba) Raúl (Castro) está muy solo. Raúl, aunque sea Castro, no tiene el carisma que deja Fidel.