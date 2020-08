Marchas para denunciar la «escalada represiva» de Alberto F, Kicillof y Berni

Familiares de victimas de la violencia institucional y organizaciones políticas y sociales realizarán este jueves 27 de agosto marchas con distanciamiento y manifestaciones virtuales contra el gatillo fácil y los abusos de las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país con denuncias contra Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Berni.

Se trata de la Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, sus organizadores dispusieron que las manifestaciones se realicen respetando las recomendaciones de distanciamiento social.

El epicentro de estas marchas será la Plaza de Mayo, donde -desde las 14- los organizadores difundirán un audio de la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiña, que adherirá a la convocatoria.

Los actos se replicarán en Río Negro, Neuquén, Tucumán. Salta, Rosario, Córdoba, Corrientes, Monte caseros, Misiones, Buenos Aíres, Mendoza y Pergamino, consignaron las organizaciones convocantes.

«En este camino de lucha, entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares», indicaron los organizadores en un documento.

En ese sentido, agregaron: «Las prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7500 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983».

A continuación el comunicado completo:

MARCHA EN LA PLATA CONTRA EL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN ESTATAL EN LA PLATA

El próximo miércoles 26 de agosto realizaremos en La Plata la segunda edición de la Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Saldremos a la calle con todos los cuidados que impone la crisis sanitaria para denunciar con contundencia la escalada represiva del gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional y de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni en provincia, que han utilizado la pandemia del COVID 19 para descargar el aparato represivo sobre los trabajadores, los jóvenes pobres y las disidencias.

El secuestro policial de la pandemia que realizó el carapintada Berni con la policía bonaerense sembró de casos de gatillo fácil el conurbano bonaerense, como el asesinato de Fernando Leguizamón en Quilmes, y tiene su punto máximo en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en el partido de Villarino. El caso de Facundo tiene todos los elementos que definen a los casos de desaparición forzada: una detención por parte de la policía en un contexto de pandemia donde supuestamente Facundo no tenía permiso para circular, donde se priva de la libertad a una persona y se niega la situación, para luego negarse a tomarle la denuncia a la mamá. Una práctica de manual, donde se minimizó el hecho al inicio, se perdió el tiempo en los primeros momentos de la investigación con la carátula de “averiguación de paradero”, se trató de deslindar las responsabilidades oficiales y se apartó a la policía bonaerense solamente después de que el caso tomó trascendencia pública nacional. Ahora, después de 100 días encuentran un cuerpo irreconocible, pero a pocos metros dejan una zapatilla intacta de Facundo para seguir torturando a su madre, a sus amigos, a todos los jóvenes que tienen que convivir con esa policía asesina. Además los medios hegemónicos de desinformación quieren plantar la hipótesis de que Facundo sufrió un accidente en las vías del tren. Para sellar la impunidad de la bonaerense nos dicen que la autopsia la van a empezar de acá a una semana. Quieren imponer la frase “los tiempos de la justicia son otros”. Pero no nos dejemos engañar, los tiempos de la justicia no son los nuestros cuando la justicia está manejada por quienes quieren la impunidad y el silencio; los tiempos de la justicia no son los nuestros porque esta justicia trabaja para la injusticia. Aquí es clara la responsabilidad política del gobernador Kicillof y de su ministro de Inseguridad Berni, quienes manejaron la cuarentena como secuestradores del conflicto sanitario hacia su veta represiva. Pero al ser un delito federal que implica la responsabilidad del Estado argentino, también señalamos la responsabilidad del presidente Alberto Fernández y de su ministra Sabina Frederic, que a más de establecer una pelea pública con Berni por los “estilos” de conducción de la fuerza ha dejado actuar a sus efectivos para que fusilen pibes como Facundo Escalzo, asesinado por Gendarmería en junio en el Bajo Flores, o como a Alan Maidana en Berazategui, ultimado por la espalda por un Policía Federal en mayo pasado. La escalada represiva para sostener la cuarentena avanzó en todo el país y se cobró la vida de más de 150 personas en 120 días de aislamiento obligatorio.

Con la certeza de que el macrismo significó un incremento de la actividad represiva en el país, con la desaparición de Santiago Maldonado como símbolo impune de ese escalamiento, señalamos a la gestión actual como una continuidad en las tareas de control social en medio de una crisis sanitaria, económica y social que afecta a lxs más pobrxs. Denunciamos la represión llamándola por su nombre, no con el eufemismo de “violencia Institucional”. Porque todos los gobiernos desde 1983 a la fecha han armado causas para amedrentar, asesinado en el encierro, torturado en cárceles y comisarías, fusilado con el gatillo fácil y desaparecido personas.

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata hacemos un llamamiento a todas las organizaciones populares a acompañar la segunda marcha contra el gatillo fácil y la represión en La Plata para denunciar de manera unificada toda esta política represiva.

PORQUE LA ESCALADA REPRESIVA EN CUARENTENA NO SE AGUANTA MÁS, EL 26 DE AGOSTO MARCHAMOS EN LA PLATA CONTRA EL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN ESTATAL.

EL 26 DE AGOSTO MARCHAMOS EN LA PLATA PARA DECIR:

-Juicio y Castigo a los responsables de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro! Fuera Berni! Basta de encubrimiento! El estado es responsable!

-Basta de gatillo fácil!

– Ni un pibe ni una piba menos! Ni una bala más!

-Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de encierro!

-Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas!

– Trabajar no es delito! Basta de represión a manterxs, vendedorxs ambulantxs y artesanxs. Fuera la policía de nuestras plazas!

-Basta de criminalizar a las diversidades sexuales y de género!

-No al endurecimiento de las leyes de ejecución penal! Acceso a la salud a lxs presxs en riesgo de contagiarse el Covid en prisión!

-No a la baja de la edad de punibilidad!

– Justicia por Johana Ramallo! Basta de redes de trata y complicidad judicial y policial!

-Si es institucional no es violencia, es represión estatal!

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL DE LA PLATA.

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Casa por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza.

Centro De Profesionales por los Derechos Humanos-Partido de los Trabajadores Socialistas.

HIJOS La Plata.

Izquierda Latinoamericana Socialista.

Igualdad Social.

Izquierda Socialista.

Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional.

Jóvenes del Frente de Organizaciones en Lucha.

LA RETAGUARDIA REACCIONARIA.

ACCIÓN SOCIALISTA LIBERTARIA.

Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Nuevo mas.

Partido Obrero.

Partido Obrero Tendencia.

Marabunta.

Red de precarizadxs La Plata